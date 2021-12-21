التغيرات المناخية" تهديد حقيقي.. وبرلمانيون لـ"دوت الخليج": تؤثر علي الأمن الغذائي وتعرض المدن الساحلية للخطر " 

/667311/التغيرات-المناخية-تهديد-حقيقي-وبرلمانيون-لـتحيا-مصر-تؤثر-علي-الأمن-الغذائي-وتعرض-المدن-الساحلية-للخطر

أحال المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، طلب المناقشة العامة بشأن سياسة الحكومة حول الإجراءات المتخذة لمواجهة ظاهرة تغير المناخ، والمناقشات التي دارت خلال الجلسة العامة اليوم، ورد الوزيرة إلى لجنة الطاقة والبيئة بالمجلس، لإعداد تقرير بشأنه لعرضه على المجلس

دوت الخليج

قال النائب محمد فريد، وكيل لجنة التضامن بمجلس الشيوخ، وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن التغيرات المناخية هو موضوع يهم كافة الأشخاص، لافتا أن التغيرات المناخية تعد تهديد حقيقي يؤثر علي حياة الأشخاص.

محمد فريد: التغيرات المناخية تهديد حقيقي للعالم

وأضاف فريد، في تصريحات خاصة لـ"دوت الخليج"، أن المشكلة الثانية تتعلق بتسييس الظاهرة من خلال إعطاء وعود بالتزامات حقيقية لتنفيذها لتحسين حياة الناس، لافتا أن تم مناقشة مصير الطاقة المتجددة.

وتابع وكيل لجنة التضامن بمجلس الشيوخ: كذلك تم مناقشة أساليب التكيف مع التغيرات المناخي وما هي حزم المشروعات المطروحة لهذا الأمر، وكذلك مناقشة الإجراءات التي من شأنها أن تقلل الإنبعاثات الكربونية.

أحمد القناوي: وجهت للحكومة سؤال عن الاستثمارات في مجال الطاقة النظيفة

قال النائب أحمد قناوي، عضو مجلس الشيوخ عن تنيسقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن ظاهرة التغير المناخي من الموضوعات المهمة والمتعددة الأبعاد وكان هناك مناقشات من العديد من النواب وتطرقوا للعديد من الموضوعات الخاصة بالتغيرات المناخية وحماية الشواطيء.

وأكد قناوي، في تصريحات خاصة لـ"دوت الخليج"، أنه كان لديه استفسارين بشأن الاستثمارات المصرية في مجال الطاقة النظيفة ومدي الجدوي الاقتصادية من هذه الاستثمارات وما المستهدف منها، لافتا أن الاستفسار الثاني كان بشأن إجراءات حوارات مجتمعية خاصة بالمشروعات الكبيرة وتقييم الآثر البيئي قبل تنفيذها.

النائب محمد السباعي: ناقشنا التغيرات المناخية واستعدادات الدولة لقمة المناخ 2022

قال النائب محمد السباعي، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن الجلسة ناقشت طلب المناقشة المقدم من النائب ويد التمامي بشأن الآثار المترتبة علي التغيرات المناخية وكيفية مواجهاتها، مؤكدا أنه الجلسة شهدت استفسارات عدة ولكن أكثرها عن إجراءات الدولة في تحقيق الأمن الغذائي.

وأضاف السباعي، في تصريحات خاصة لـ"دوت الخليج"، الجلسة ناقشت أيضا ظاهرة الاحتباس الحراري وأن هذه الظاهرة تؤثر بشكل كبير علي ارتفاع درجة الحرارة، والذي سيترتب عليها ارتفاع منسوب مياه البحار والمحيطات بالتالي ستتأثر علي المدن الساحلية.