أول أيام فصل الشتاء.. تفاصيل حالة الطقس اليوم الثلاثاء 21-12-202

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أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس اليوم الثلاثاء 21-12-2021 ، والذي يعتبر أول أيام الشتاء، والذي سبقة يومين من الطقس السيئ، والتي أدت إلى تعطيل الدراسة في 10 محافظات يوم أمس الإثنين، حيث تشهد البلاد طقسا مائلا للبرودة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، معتدل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، شديد البرودة ليلا على كافة الأنحاء يصل إلى حد الصقيع على وسط سيناء.

حالة الطقس اليوم الثلاثاء 21-12-2021 ودرجات الحرارة

ويقدم موقع دوت الخليج الإخباري حالة الطقس اليوم الثلاثاء 21-12-2021 ودرجات الحرارة كما يتوقع خبراء الأرصاد الجوية، وذلك ضمن الخدمات الإخبارية التي يقدمها الموقع لقرائه بشكل يومي.

ارتفاع طفيف في درجات الحرارة في أول أيام الشتاء

وأعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس المتوقعة اليوم الثلاثاء، وتستمر الأجواء الخريفية على كافة الأنحاء، مع ارتفاع طفيف في درجات الحرارة بشكل ملحوظ في عدد من المحافظات، حيث تصل العظمى بالقاهرة إلى 17 درجة والصغرى 10.

ويتوقع خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تسقط أمطار خفيفة إلى متوسطة اليوم على الإسكندرية ومحافظات شمال الدلتا والسواحل الشمالية على فترات متقطعة، كما تكون الرياح نشطة على الإسكندرية والسواحل الشمالية.

وفيما يلي ينشر دوت الخليج بيان بدرجات الحرارة المتوقعة على محافظات ومدن مصر:

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الثلاثاء 21-12-2021

القاهرة والوجه البحرى العظمى 17 درجة الصغرى 10 درجة.

السواحل الشمالية العظمى 18 درجة الصغرى 11 درجة.

جنوب سيناء العظمى 20 درجة الصغرى 13 درجة.

شمال الصعيد العظمى 17 درجة الصغرى 6 درجة.

جنوب الصعيد العظمى 19 درجة الصغرى 9 درجة.