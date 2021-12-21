مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء.. والقنوت الناقلة

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تقام اليوم الثلاثاء، مواجهات هامة في مختلف دوريات العالم، ومن أبرزها مباراة الزمالك والمقاولون في الدوري المصري، وبرشلونة ضد إشبيلي في الدوري الإسباني.

ويرصد دوت الخليج مواعيد مباريات اليوم:

مواعيد مباريات الدوري المصري اليوم

سموحة ضد الاسماعيلي في تمام الساعة 3 مساء على قناة أون سبورت

بيراميدز ضد طلائع الجيش في تمام الساعة 5:30 مساء على قناة أون سبورت

المقاولون العرب ضد الزمالك في تمام الساعة 8 مساء على قناة أون سبورت

مواعيد مباريات الدوري الإيطالى

تقام أودينيزي أمام فريق ساليرنيتانا في تمام الساعة 7:30 مساء

يخوض فريق جنوي ضد أتلاتنا في تمام الساعة 9:45 مساء

تقام مباراة يوفنتوس ضد كالياري في تمام الساعة 9:45 مساء على قناة DAZN 1HD Italia.

مواعيد مباريات كأس رابطة المحترفين الإنجليزية

تقام مباراة آرسنال ضد سندرلاند في تمام الساعة 9:45 مساء

مواعيد مباريات الدوري التركي

يخوض فريق أنطاليا سبور ضد قاسم باشا والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة 4 مساء.

تقام مباراة أضنة ديمرسبور ضد جالاتا سراي في تمام الساعة 7 مساء

تقام مباراة ألتاي ضد طرابزون سبور والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة 7 مساء

مواعيد مباريات الدوري الإسباني

يخو فريق فياريال مباراته ضد ديبورتيفو ألافيس في تمام الساعة 8 مساءً.

تقام مباراة إشبيلي ضد نظيرة برشلونة والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة 10:30 مساءً.

نتيجة مباراة الجونة

تعادل الجونة مع نظيره إنبي بنتيجة 1/1 على ملعب "خالد بشارة"، ضمن مباريات الأسبوع السابع من الدوري المصري الممتاز.

وشهد اللقاء تكافؤ كبير بين الفريقين، وكان يريد كلاً منهما تحقيق الفوز من خلال فرص خطيرة أهدرها اللاعبين هنا وهناك.

وأحرز هدف اإنبي إبراهيم يحيى مدافع الفريق في الدقيقة 5 من عمر اللقاء، ثم تعادل الجونة في الدقيقة الثامنة من الوقت بدل الضائع عن طريق خالد قمر من ركلو جزاء، لتنتهي المباراة في الأخير بالتعادل 1/1.

وبتلك النتيجة أرتفع رصيد إنبي للنقطة رقم 8 في المركز العاشر، بينما أصبح الجونة في المركز الحادي عشر برصيد 8 نقاط.

تشكيل إنبي لمواجهة الجونة

حراسة المرمى: محمود جاد.

خط الدفاع : مصطفى دويدار، إبراهيم يحيى، محمد إسماعيل، مروان داوود.

خط الوسط : أحمد العجوز، مصطفى جمال، مصطفى شكشك.

خط الهجوم : دينو بيتر، جون إيبوكا، مصطفى شلبي.