/667362/موعد-مباراة-الزمالك-أمام-المقاولون-العرب-في-الدوري-المصري

يدخل نادي الزمالك ضيفاً تقيلاً على نظيرة المقاولون العرب، ضمن منافسات الدوري الممتاز، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة الثامنة مساءً.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

ترتيب الفريقين

ويحتل نادي الزمالك المركز الرباع في تربتيب الدوري المصري برصيد 13 نقطة من أصل 4 مباريات خاضها الفارس الأبيض، بينما خاض فريق زئاب الجبل المركز ال15 فى ترتيب الدوري برصيد 5 نقاط من أصل 6 مباريات خاضها الفريق.

اخر مواجهات الزمالك

الجدير بالذكر أن اخر مواجهات الزمالك في الدوري الممتاز قبل التوقف الدولي كانت أمام نظيرة سيراميكا كيلوبترا، والتي أنتهت لصالح الفارس الأبيض هدف دون رد.

قائمة الزمالك لمواجهة المقاولون:

حراسة المرمى: محمد عواد - محمد أبو جبل

خط الدفاع: عبد الله جمعة - محمود علاء - محمد عبد الغني - حسام عبد المجيد - حازم إمام - حمزة المثلوثي.

خط الوسط: طارق حامد - إمام عاشور - يوسف أوباما - أيمن حفني - مصطفى فتحي - إسلام جابر - محمود عبد العزيز - محمد أشرف روقا - أشرف بن شرقي - محمد أوناجم.

خط الهجوم: عمر السعيد - عبد الرزاق سيسيه.

تصريحات مرتضي منصور

خرج المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، بعدة تصريحات أعلن خلالها عن فتح باب الترشح للإنتخابات يوم الأربعاء القادم، بجانب الكشف عن سبب استبعاد هاني زادة من قائمته.

وأشارخلال فيديو مصور له نشره على صفحته الرسمية على “فيس بوك”، بأن المجلس سيحاول حل قضية شيكابالا ومحمد إبراهيم.

- ان شاء الله الزمالك سيخرج من هذه الكبوة الكبيرة، الزمالك نادي عظيم، أمير مرتضى منصور سافر على حسابه إلى الإمارات ليلتقي بمسؤولين من فيفا وبعد ذلك سيتوجه من هناك إلى البرتغال لكي ينهي كل الأزمات التي تركتها اللجنة

-اللجنة تركت قضايا محمود شيكابالا ومحمد إبراهيم حتى أصبحت أحكامًا نهائية، قضية الأخير كانت أول الأسباب لقرار استبعاد هاني زادة من القائمة -اللجنة السابقة تقاعست في حل عدد من القضايا الأخرى مثل جروس ومعروف يوسف وغيره