موجز دوت الخليج: استمرار برودة الجو.. وأشرف زكى يرد على الإساءة لفنانات مصر

جدة - نرمين السيد - توقع خبراء الأرصاد الجوية أن يسود اليوم الثلاثاء، طقس بارد نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد، مائل للبرودة على السواحل الشمالية الغربية، معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

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