عاجل- سيارة ومبلغ مالى.. هدية الرئيس تصل إلى أسرة مصرية جديدة (فيديو)

جدة - نرمين السيد - وقص حسام كيف قابل الرئيس، حينما كان ذاهبًا بأبنائه إلى التدريب، وقابل الرئيس عند كوبرى السيدة عائشة، وطلب الرئيس التحدث إليه.
وتحدث المواطن عن شعوره بمقابلة الرئيس السيسى، وكيف أنه متواضع ومهتم بالتعرف على أحوال المواطنين بشكل طبيعى وبسيط.
وتسلم المواطن حسام، مبلغًا ماليًا وجه الرئيس بتسليمه له، كما تسلم سيارة أجرة؛ تحميه وأسرته بدلًا من الدراجة البخارية.
ودعا المواطن وزوجته للرئيس، ورصدت الكاميرا سعادة الأسرة المصرية باهتمام الرئيس السيسى.
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