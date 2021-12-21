حظك اليوم .. توقعات الأبراج ليوم الاربعاء 22-12-2021

حظك اليوم برج الحمل الاربعاء 22/12/2021

مهنيا: الشفافية مطلوبة اليوم بتعاملك مع الاخرين ولا تدع الاخرين يطمعون في طيبة قلبك حاول واجه وادفع عن حقك

عاطفيا: تنشغل في امور تتعلق في الاسرة ومع ذالك تعطي اوقاتك للشريك

صحيا: الجلوس المطول في المنزل وخلف الشاشات الالكترونية ضار لصحتك حاول الخروج الى الطبيعة

حظك اليوم برج الثور الاربعاء 22/12/2021

مهنيا : احذر من مخالفة القوانين هذا اليوم ولا تتاخر بأنهاء اوراق تتعلق في المسائل القانونية

عاطفيا: قد تدخل في علاقة جديدة تشعرك بالغرام الكبير بينك وبين شخص من محيط عملك

صحيا: لا تتبع ارشادات تنقيص الوزن دون مراجعة اخصائي تغذية

حظك اليوم برج الجوزاء الاربعاء 22/12/2021

برج الجوزاء مهنيا: انت في حيرة من امرك هذا اليوم امام العروض الكبيرة لكنك بحاجة الى المزيد من الوقت حتى تختار الافضل

عاطفيا: لا تتخذ قرارتك بمفردك حاول استشارة الشريك قد يكون هو مفتاح الحل لمشاكلك

حظك اليوم برج السرطان الاربعاء 22/12/2021

مهنيا: تتلقى اتصال من صديق قديم او شخص مسافر ويطلعك على اخبار تفرح قلبك وقد يكون هناك عمل مشترك

عاطفيا: الامور مع الشريك بحالة جيدة لا تسمح لأحد بالتدخل بينكم خصوصا من المقربين

صحيا: التعب المفرط يهدد سلامة صحتك حاول عدم التفكير المفرط في الايام المقبلة الامور تجرى بشكل افضل

حظك اليوم برج الأسد الاربعاء 22/12/2021

مهنيا: تكتشف اليوم اوهامك في مشروع كنت تنتظر به خيرا او شراكة مع اشخاص هدفهم الكذب وتكون فترة بعد الظهر بحالة افضل

عاطفيا: لا تتصرف في انانية مع الشريك لانه الوحيد القادر على انتشالك من المأزق الذي تواجهه

صحيا:اهتم في وجباتك الغذائية والرياضة فهما السبيل الافضل لك خلال هذه المرحلة

حظك اليوم برج العذراء الاربعاء 22/12/2021

مهنيا: تشعر هذا اليوم في راحة مالية وفرص لحصول على مدخول اضافي مما يشعرك بالسعادة

عاطفيا: احذر الخلاف مع الشريك هذه الفترة وحاول ان تناقش الامور بهدوء

صحيا: بعض الم الظهر سببها الجلوس المطول دون التحرك حاول ان تخرج من المنزل او اذهب الى النادي الرياضي

حظك اليوم برج الميزان الاربعاء 22/12/2021

مهنيا : شعورك في التذمر عم يدفعك لأرتكاب بعض الاخطأ حاول ان تكون هادئ اليوم وفكر قبل ان تقول اي كلمة او تعطي وعود لست قادر على تحقيقها

عاطفيا: غيرة الشريك مبررة بسبب تصرفاتك امامه لا تغضب الشريك اكثر حتى لا تدفع الاثمان غالية

صحيا: تعود صحتك الى التعافي وتتخلص من بعض الالم نتيجة الرياضة التى تمارسها لكن عليك المثابرة

حظك اليوم برج العقرب الاربعاء 22/12/2021

مهنيا: تهتم اليوم بشؤون مالية او عقارية وقد تبيع ممتلكات بهدف تحسين اوضاعك او تحصل على ميراث

عاطفيا: قرارتك اتجاه الشريك غالبا ما تكون ظالمة حاول المسامحة عن الماضي وافتح صفحة جديدة

صحيا: الرياضة بدون غذاء جيد قد يكون لها عواقب حاول اهتم في نظامك الغذائي واتبع خبير تغذية

حظك اليوم برج القوس الاربعاء 22/12/2021

مهنيا :تحصد اليوم من الساعات الاولى للصباح ثمرة نجاح ومجهودك السابق وقد يكون ترقية بالعمل او زيادة في الراتب

عاطفيا: لا تغامر بعلاقتك نتيجة التسرع واتخاذ قرارت الانفصال وتخلص من الاوهام الذي تظنها بالشريك

صحيا: اعلم ان طلب ممارسة الرياضة يزعجك لكنه مهم لصحتك وسوف تكتشف ذالك مع الايام

حظك اليوم برج الجدي الاربعاء 22/12/2021

مهنيا: حاول التركيز على مشروع واحد ولا تنهك نفسك بعناء المحاولة فسلم النجاح يبداء خطوة بخطوة

عاطفيا: العلاقة مع الشريك تعود الى طريق مسدود نتيجة التأجيل في الارتباط والزواج حاول ان تجد الحلول المناسبة

صحيا: لا تعتمد على المأكولات التى لا تكون غنية في اساسيات التغذية وحاول التركيز على الفاكهة والخضار

حظك اليوم برج الدلو الاربعاء 22/12/2021

مهنيا: امور عائلية قد تشغلك هذا اليوم وتخصص وقت كبير لأنهاء امور تتعلق بديون او قروض من البنوك

عاطفيا: تكتشف امور في علاقتك العاطفية خلال هذا اليوم قد تجعلك تتخذ قرارت بشكل سريع

صحيا: اعتمد الماكولات التى تساعدك على الهضم ولا تكثر من الاكل قبل النوم

حظك اليوم برج الحوت الاربعاء 22/12/2021

مهنيا: انت امام اخبار تحمل لك مفاجأت على الصعيد المهني لكن عليك ان تدرس خطواتك جيدا للمستقبل

عاطفيا: يواجهك الشريك اليوم بحقائق واخبار قد تعرضك لبعض الضغوط

صحيا: انت تهمل صحتك في الفترة الاخيرة حاول ان تهتم بالتمارين الرياضية اكثر