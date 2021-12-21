حظك اليوم .. توقعات الأبراج ليوم الاربعاء 22-12-2021

حظك اليوم برج الحمل الاربعاء 22/12/2021
مهنيا: الشفافية مطلوبة اليوم بتعاملك مع الاخرين ولا تدع الاخرين يطمعون في طيبة قلبك حاول واجه وادفع عن حقك
عاطفيا: تنشغل في امور تتعلق في الاسرة ومع ذالك تعطي اوقاتك للشريك
صحيا: الجلوس المطول في المنزل وخلف الشاشات الالكترونية ضار لصحتك حاول الخروج الى الطبيعة
حظك اليوم برج الثور الاربعاء 22/12/2021
مهنيا : احذر من مخالفة القوانين هذا اليوم ولا تتاخر بأنهاء اوراق تتعلق في المسائل القانونية
عاطفيا: قد تدخل في علاقة جديدة تشعرك بالغرام الكبير بينك وبين شخص من محيط عملك
صحيا: لا تتبع ارشادات تنقيص الوزن دون مراجعة اخصائي تغذية
حظك اليوم برج الجوزاء الاربعاء 22/12/2021
برج الجوزاء مهنيا: انت في حيرة من امرك هذا اليوم امام العروض الكبيرة لكنك بحاجة الى المزيد من الوقت حتى تختار الافضل
عاطفيا: لا تتخذ قرارتك بمفردك حاول استشارة الشريك قد يكون هو مفتاح الحل لمشاكلك
حظك اليوم برج السرطان الاربعاء 22/12/2021
مهنيا: تتلقى اتصال من صديق قديم او شخص مسافر ويطلعك على اخبار تفرح قلبك وقد يكون هناك عمل مشترك
عاطفيا: الامور مع الشريك بحالة جيدة لا تسمح لأحد بالتدخل بينكم خصوصا من المقربين
صحيا: التعب المفرط يهدد سلامة صحتك حاول عدم التفكير المفرط في الايام المقبلة الامور تجرى بشكل افضل
حظك اليوم برج الأسد الاربعاء 22/12/2021
مهنيا: تكتشف اليوم اوهامك في مشروع كنت تنتظر به خيرا او شراكة مع اشخاص هدفهم الكذب وتكون فترة بعد الظهر بحالة افضل
عاطفيا: لا تتصرف في انانية مع الشريك لانه الوحيد القادر على انتشالك من المأزق الذي تواجهه
صحيا:اهتم في وجباتك الغذائية والرياضة فهما السبيل الافضل لك خلال هذه المرحلة
حظك اليوم برج العذراء الاربعاء 22/12/2021
مهنيا: تشعر هذا اليوم في راحة مالية وفرص لحصول على مدخول اضافي مما يشعرك بالسعادة
عاطفيا: احذر الخلاف مع الشريك هذه الفترة وحاول ان تناقش الامور بهدوء
صحيا: بعض الم الظهر سببها الجلوس المطول دون التحرك حاول ان تخرج من المنزل او اذهب الى النادي الرياضي
حظك اليوم برج الميزان الاربعاء 22/12/2021
مهنيا : شعورك في التذمر عم يدفعك لأرتكاب بعض الاخطأ حاول ان تكون هادئ اليوم وفكر قبل ان تقول اي كلمة او تعطي وعود لست قادر على تحقيقها
عاطفيا: غيرة الشريك مبررة بسبب تصرفاتك امامه لا تغضب الشريك اكثر حتى لا تدفع الاثمان غالية
صحيا: تعود صحتك الى التعافي وتتخلص من بعض الالم نتيجة الرياضة التى تمارسها لكن عليك المثابرة
حظك اليوم برج العقرب الاربعاء 22/12/2021
مهنيا: تهتم اليوم بشؤون مالية او عقارية وقد تبيع ممتلكات بهدف تحسين اوضاعك او تحصل على ميراث
عاطفيا: قرارتك اتجاه الشريك غالبا ما تكون ظالمة حاول المسامحة عن الماضي وافتح صفحة جديدة
صحيا: الرياضة بدون غذاء جيد قد يكون لها عواقب حاول اهتم في نظامك الغذائي واتبع خبير تغذية
حظك اليوم برج القوس الاربعاء 22/12/2021
مهنيا :تحصد اليوم من الساعات الاولى للصباح ثمرة نجاح ومجهودك السابق وقد يكون ترقية بالعمل او زيادة في الراتب
عاطفيا: لا تغامر بعلاقتك نتيجة التسرع واتخاذ قرارت الانفصال وتخلص من الاوهام الذي تظنها بالشريك
صحيا: اعلم ان طلب ممارسة الرياضة يزعجك لكنه مهم لصحتك وسوف تكتشف ذالك مع الايام
حظك اليوم برج الجدي الاربعاء 22/12/2021
مهنيا: حاول التركيز على مشروع واحد ولا تنهك نفسك بعناء المحاولة فسلم النجاح يبداء خطوة بخطوة
عاطفيا: العلاقة مع الشريك تعود الى طريق مسدود نتيجة التأجيل في الارتباط والزواج حاول ان تجد الحلول المناسبة
صحيا: لا تعتمد على المأكولات التى لا تكون غنية في اساسيات التغذية وحاول التركيز على الفاكهة والخضار
حظك اليوم برج الدلو الاربعاء 22/12/2021
مهنيا: امور عائلية قد تشغلك هذا اليوم وتخصص وقت كبير لأنهاء امور تتعلق بديون او قروض من البنوك
عاطفيا: تكتشف امور في علاقتك العاطفية خلال هذا اليوم قد تجعلك تتخذ قرارت بشكل سريع
صحيا: اعتمد الماكولات التى تساعدك على الهضم ولا تكثر من الاكل قبل النوم
حظك اليوم برج الحوت الاربعاء 22/12/2021
مهنيا: انت امام اخبار تحمل لك مفاجأت على الصعيد المهني لكن عليك ان تدرس خطواتك جيدا للمستقبل
عاطفيا: يواجهك الشريك اليوم بحقائق واخبار قد تعرضك لبعض الضغوط
صحيا: انت تهمل صحتك في الفترة الاخيرة حاول ان تهتم بالتمارين الرياضية اكثر
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر حظك اليوم .. توقعات الأبراج ليوم الاربعاء 22-12-2021 على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الصباح العربي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.