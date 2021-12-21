أغرب الأكلات حول العالم..منها وجبة مصرية

يعتبر الطعام جزء من ثقافة الشعوب، وتحتوي موائد الطعام حول العالم على أصناف تقليدية من الطعام وأخرى غريبة ومختلفة، وتتباهى كل دولة بوجباتها المختلفة حيث تتوارثها الأجيال وقد يتم تطويرها.

دوت الخليج

أغرب أصناف الطعام حول العالم

ويستعرض موقع دوت الخليج أغرب الأكلات التي تتناولها الشعوب المختلفة حول العالم.

أغرب الأكلات حول العالم:

1-الرتيلاء: وهي عبارة عن عنكبوت بحجم كف الإنسان، ويتناوله الناس الذين يعيشون في أجزاء من تايلاند وكمبوديا والفلبين.

2- هاجيس: وهي عبارة عن فرم كبد الأغنام والقلب والرئتين والشوفان والدهون والبصل بالإضافة إلى الملح والتوابل، ثم يتم وضع هذا الخليط داخل أمعاء الحيوان مرة أخرى ثم سلقها وقليها ومن ثم تناولها، وهي من الوجبات المنتشرة والمشهورة في اسكتلندا.

3- لحمة الرأس أو الخاش: وهي مكونة من رأس الماعز أو الأبقار، وتعد من الأطباق المصرية والعربية الشهيرة.

4- عيون التونة المقلية: رغم أن لحم التونة من الأطعمة المنتشرة حول العالم، لكن الأمر يختلف في اليابان حيث يتم بيع عيون التونة فقط كوجبة منفصلة، ويتم قليها وتناولها، ويقال إن طعمها يشبه لحم الحبار أو الأخطبوط.

5- أدمغة القرود: من الأكلات المنتشرة بشدة في آسيا الجنوبية وبالتحديد في الصين، وحتى في أفريقيا،هي رؤس القرود وهي من الأطباق غالية الثمن، ويتم تناولها طازجة بدون طهي، بعد قطع جمجمة القرد بأداة حادة.