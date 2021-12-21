/667363/تعرف-على-موعد-مباراة-برشلونة-ضد-إشبلية--فى-الدوري-الإسباني

تقام اليوم الثلاثاء، مباراة برشلونة أمام نظيرة إشبلية والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة العائرة والنصف مساءً.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

فريق إشبلية فير المركز الثاني في الدوري الإسباني برصيد 37 نقطة من أصل 17 مباراة خاضها الفريق، بينما يحتل فريق برشلونة المركز الثامن برصيد 27 نقطة من أصل 17 مياراة خاضها الفريق.

ويسعي فريق برشلونة في الفوز على نظيرة إشبلية وذلك بعد سلسلة من الهزتئم والنتائح السلبية التي يقدمها الفريق خلال هذا الموسم، متصراً عيله غريمة القليدي ريال مدريد الذي يحال صداراة الدوري برصيد 43 نقطة من أصل 18 مباراة خاضها الملكي.

انتهت أحداث مباراة برشلونة وأوساسونا بالتعادل الإيجابي، بنتيجة هدفين مقابل هدفين، في لقاء جمع بين الفريقين في الجولة السابعة عشر من منافسات الدوري الإسباني الممتاز.

عاد فريق برشلونة بهدف التقدم الثاني في المباراة في الدقيقة الـ 49 من عمر اللقاء، عن طريق عبد الصمد الزلزولي، من خلال مرور رائع من عثمان ديمبيلي وأرسل كرة مقوسة من يمين منطقة الجزاء لتصل إلى عبد الصمد الزلزولي الذي سدد كرة صاروخية داخل الشباك.

موقف الفريقين في الدوري

جاء فريق أوساسونا بهدف التعادل في المباراة والأخير في اللقاء، في الدقيقة الـ 86 عن طريق كيمي أفيلا، من خلال كرة مقوسة من ركلة ركنية من الطرف الأيسر لصالح أوساسونا شتتها الدفاع لتصل إلى كيمي أفيلا على حدود منطقة الجزاء سدد كرة صاروخية سكنت شباك حارس مرمى برشلونة.

تشكيل برشلونة في المباراة:

حارس المرمى: مارك أندريه تير شتيجن.

الدفاع: جيرارد بيكيه – رونالد أراخو – صامويل أومتيتي.

الوسط: سيرجيو بوسكيتس – جافي – نيكو جونزاليز - فرينكي دي يونج.

الهجوم: عبد الصمد الزلزولي – لوك دي يونج – عثمان ديمبيلي.