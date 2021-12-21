/667365/موعد-مباراة-بيراميدز-ضد-طلائع-الجيش-فى-الدوري-المصري

يدخل فريق بيراميدز لمباراته المقبلة أمام نظيرة طلائع الجيش، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة الخامسة والنصف مساءً.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

ويحتل فريق بيراميدز المركز الثاني في ترتيب الدوري المصري برصيد 13 نقطة من أصل 5 مباريات خاضها الفريق، بينما طلائع الجيش يقع في المركز ال16 برصيد 5 نقاط.

ويستعد بيراميدز لمواجهة نظيره نادي إيه إس مانياما بطل الكونغو في السادسة من مساء يوم ٥ ديسمبر المقبل على استاد الدفاع الجوي بإياب دور ال٣٢ التكميلي من كأس الكونفدرالية، بعد الفوز ذهابا في كينشاسا بهدف دون مقابل سجله محمود وادي.

حقق بيراميدز الفوزعلى مانيما انيون الكونغولي بهدف نظيف، ضمن مباريات الذهاب من دور الـ32 بالكونفدرالية الأفريقية.

وقدم بيراميدزمباراة قوية خارج ملعبه وأستطاع أن يحقق الفوز، بعدما أحرز محمود وادي الهدف في الدقيقة 25 من عمر اللقاء.

وأستطاع الفريق السماوي بقيادة إيهاب جلال أن يحافظوا على الهدف، لتنتهي المبارة بهدف نظيف لهم، في انتظار لقاء العودة بملعب الدفاع الجوي بالتجمع الخامس، ليتأهل الفريق للدور القادم.

وجاء التشكيل بيراميدزعلى النحو التالي:

حراسة المرمى: شريف إكرامي

خط الدفاع: علي جبر - أحمد سامي - محمد حمدي - أحمد فتحي

خط الوسط: نبيل دونجا - عبد الله السعيد - رمضان صبحي - إيريك تراوري - إبراهيم عادل

خط الهجوم: محمود وادي

ويتواجد على مقاعد البدلاء:

مهدي سليمان - يوسف نادر - عبد الرحمن صميدة- أحمد أيمن منصور - عمر جابر - أسامة جلال - أحمد توفيق - إبراهيم حسن - دودو الجباس.