/667366/تنفيذا-لتوجيهات-السيسي-حزب-مستقبل-وطن-يقدم-هدية-الرئيس-لأسرة-السيدة-العائشة

وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتنفيذ طلبات الأسرة التي بها الأسبوع الماضي، بمنطقة السيدة عائشة، اثناء مروره لتفقد الأوضاع علي ارض الواقع.

دوت الخليج

حزب مستقبل وطن يقدم هدية الرئيس لأسرة السيدة العائشة

وبناء علي توجيهات الرئيس السيسي، قام علي الفور حزب مستقبل وطن، بتقديم هدية الرئيس للأسرة، عبارة عن مبلغ مالي وسيارة تاكسي.

واثناء استلام هدية الرئيس، قال الأب "اثناء ذهابي انا والاولاد للتمرين فوجئت بشخص يستوقفني وبيقوللي تعالي الرئيس عايزك، وفجأة اتفتح باب العربية ولقيت الرئيس السيسي بيسلم عليا وبيطمن علي احوالي والمعيشة عاملة ازاي، ففرحت جدا ان قابلت رئيس الجمهورية، اللي حسيت بانسانيته، وانا بشكره علي الهدية وتحيا مصر مليون مرة".

هذا وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال جولاته التفقدية لعدد من المشاريع المنفذة قد صادف وجود أسرة على دراجة بخارية وبالحديث مع رب الأسرة حول مدى الأمان بالنسبة لأفراد العائلة وهو يقود بهم “دراجة بخارية”.

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ويعتاد الرئيس عبدالفتاح السيسي، على إجراء لقاءات مع المواطنين خلال السير وتفقد المشاريع المنفذة بالمحافظات المختلفة.

وبدوره المجتمعي الفعال، يعمل حزب مستقبل وطن على الإسراع فى تلبية مطالب الأسر المصرية فى الشئون الخدمية، وهو ما شهدناه خلال السنوات الماضية.