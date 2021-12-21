دوت الخليج يرصد فى بث مباشر تعامد الشمس على معابد الكرنك (فيديو)

جدة - نرمين السيد - ويحتفل المصريون بظاهرة تعامد الشمس على معبد الكرنك فى الأقصر يوم 21 ديسمبر من كل عام، من الساعة السادسة وحتى الثامنة صباحاً.
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تعامد الشمس على معابد الكرنك
تعامد الشمس على معابد الكرنك تعكس جانباً من عظمة المصرى القديم، الذى كان على دراية بعلم الفلك وحركة الشمس بشكل دقيق.
وشهدت الاحتفالية عروضا فنية مميزة للفرق الشعبية مع توافد السائحين على الكرنك للإستمتاع بتلك اللحظات المميزة لرصد ظهور قرص الشمس على مقصورة قدس الأقداس فى معابد الكرنك.
يحضر فعاليات الاحتفالية قيادات محافظة الأقصر ومديرية الأمن والأفواج السياحية من الأجانب والمصريين.
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