صقيع وأمطار.. الأرصاد تعلن الطقس ودرجات الحرارة حتى الأحد المقبل

جدة - نرمين السيد - وأكدت الهيئة، أنه يسود طقس بارد نهارا على القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، شديد البرودة ليلا على كافة الأنحاء، يصل إلى حد الصقيع على وسط سيناء.

وأضافت الهيئة أنه يتوقع هطول الأمطار على السواحل الشمالية وشمال الدلتا على فترات متقطعة لعدة أيام متواصلة خلال تلك المدة.

وعن الظواهر الجوية المصاحبة للطقس خلال تلك الفترة، فهى كالتالى:



اليوم الثلاثاء 21 ديسمبر:

يتوقع أن يكون هناك فرص سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة بنسبة 30% على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الدلتا على فترات متقطعة، بالإضافة إلى نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية على فترات متقطعة.



الأربعاء 22 ديسمبر:

يتوقع أن تكون هناك شبورة مائية من 5-9 صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، بالإضافة إلى فرص سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة متوقعة بنسبة 30% على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الدلتا على فترات متقطعة، ونشاط رياح على مناطق من جنوب سيناء على فترات متقطعة.



من الخميس 23 إلى الجمعة 24 ديسمبر:



يتوقع أن تكون هناك شبورة مائية من 5-7 صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، وأمطار خفيفة متوقعة بنسبة 30% على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الدلتا على فترات متقطعة، ونشاط رياح على مناطق من جنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة.



حالة الطقس من السبت 25 إلى الأحد 26 ديسمبر:

يتوقع أن تكون هناك شبورة مائية من 5-7 صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، ونشاط رياح على مناطق من جنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة.



أما عن درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة خلال الفترة من اليوم وحتى الأحد القادم:



الثلاثاء 21 ديسمبر 2021:

القاهرة الكبرى والوجه البحرى 16 درجة للعظمى والصغرى 8، وفى السواحل الشمالية 17 درجة للعظمى والصغرى 11، وفى جنوب سيناء 20 درجة للعظمى والصغرى 13، وفى شمال الصعيد 16 درجة للعظمى والصغرى 6، وفى جنوب الصعيد 19 درجة للعظمى والصغرى 9 درجات.



الأربعاء 22 ديسمبر 2021:

فى القاهرة الكبرى والوجه البحرى 18 درجة للعظمى والصغرى 10، وفى السواحل الشمالية 17 درجة للعظمى والصغرى 11، وفى جنوب سيناء 22 درجة للعظمى والصغرى 14، وفى شمال الصعيد 18 درجة للعظمى والصغرى 8، وفى جنوب الصعيد 21 درجة للعظمى والصغرى 10 درجات.



الخميس 23 ديسمبر 2021:

فى القاهرة الكبرى والوجه البحرى 17 درجة للعظمى والصغرى 10، وفى السواحل الشمالية 17 درجة للعظمى والصغرى 12، وفى جنوب سيناء 22 درجة للعظمى والصغرى 14، وفى شمال الصعيد 18 درجة للعظمى والصغرى 8، وفى جنوب الصعيد 21 درجة للعظمى والصغرى 10 درجات.



الجمعة 24 ديسمبر 2021:

فى القاهرة الكبرى والوجه البحرى 17 درجة للعظمى والصغرى 10، وفى السواحل الشمالية 17 درجة للعظمى والصغرى 12، وفى جنوب سيناء 22 درجة للعظمى والصغرى 14، وفى شمال الصعيد 18 درجة للعظمى والصغرى 7، وفى جنوب الصعيد 21 درجة للعظمى والصغرى 9 درجات.



السبت 25 ديسمبر 2021:

فى القاهرة الكبرى والوجه البحرى 18 درجة للعظمى والصغرى 10، وفى السواحل الشمالية 17 درجة للعظمى والصغرى 12، وفى جنوب سيناء 23 درجة للعظمى والصغرى 14، وفى شمال الصعيد 18 درجة للعظمى والصغرى 7، وفى جنوب الصعيد 23 درجة للعظمى والصغرى 10 درجات.



الأحد 26 ديسمبر 2021:

فى القاهرة الكبرى والوجه البحرى 18 درجة للعظمى والصغرى 10، وفى السواحل الشمالية 17 درجة للعظمى والصغرى 12، وفى جنوب سيناء 23 درجة للعظمى والصغرى 14، وفى شمال الصعيد 18 درجة للعظمى والصغرى 7، وفى جنوب الصعيد 22 درجة للعظمى والصغرى 10 درجات.