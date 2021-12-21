سعفان يودع وزير العمل الليبى فى ختام زيارته لمصر

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك بعد أن رأس على العابد وفد وزارة العمل الليبية فى إطار أعمال اللجنة الفنية المصرية الليبية الفنية المشتركة لإطلاق منظومة الربط الإلكترونى بين البلدين لتنظيم تنقل الأيدى العاملة وحوكمة دخول العمالة المصرية لسوق العمل الليبى.

وكان الوزيران قد اطلاقا أمس منظومة الربط الإلكترونى بين الجانبين لتنظيم وحماية دخول العمالة المصرى إلى ليبيا للمشاركة فى إعادة إعمارها وفى مشاريع عودة الحياة لطبيعتها.

وأكد سعفان عمق العلاقات التاريخية بين الدولتين الشقيقتين مشددا على استعداد الحكومة المصرية المشاركة بشكل جاد فى إعادة إعمار ليبيا وامدادها بما يحتاجه سوق العمل الليبى من عماله مصرية.

ووجه وزير العمل الليبى الشكر والتقدير لوزير القوى العاملة على حسن الاستقبال وكرم الضيافة والذى هو معروف عن مصر كدولة رائدة للدول العربية، معربا عن سعادته لإطلاق تلك المنظومة التى ستسهم بشكل جيد فى عودة الحياة الليبية لطبيعتها مع حماية حقوق العمالة المصرية.

وأهدى وزير العمل الليبى، وزير القوى العاملة محمد سعفان درع وزارة العمل الليبية تقديرا لجهوده وجهود وزارة القوى العاملة فى التعاون والتنسيق لإطلاق تلك المنظومة، فضلا عن حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة.