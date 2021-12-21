عرض برنامج " هذا الصباح " ، والمذاع على فضائية "اكسترا نيوز " تقريرا عن استجابة الرئيس عبد الفتاح السيسي لإحدى الأسر المصرية ، خلال تفقده منطقة السيدة عائشة .
وقال المواطن " حسام " رب الأسرة التي تحدث لها الرئيس عبد الفتاح السيسي ، إنه كان ذاهبا مع زوجته وأولاده إلى مدينة نصر لحضور تمرين الأولاد ، متابعا : " وأنا على كوبري السيدة عائشة لقيت حد بيقولي سيادة الرئيس عاوزك وطبعا مصدقتش ولقيت فاجأة الباب بيتفتح والرئيس بيسلم عليا وسعيد جدا اني بقابل الأب والإنسان ولمست فيه البساطة " .
وتابع : أنا شغال في جامعة القاهرة وحاصل على اجازة بدون مرتب وأعمل في شركة خاصة ، وبحسن داخلي بعد الشغل بعمل آخر.
وقدم الرئيس عبد الفتاح السيسي للأسرة مبلغا ماليا وسيارة أجرة لرب الأسرة ، وجاء رد فعل "حسام" : "ألف شكر للرئيس وربنا يباركله " .
ومن جانبه قالت الأم : شكرا للرئيس وأنت أب لينا وشكرا ليك " .
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الرئيس السيسي يهدي أسرة ”السيدة عائشة” مبلغا ماليا وسيارة أجرة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الصباح العربي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.