الرئيس السيسي يهدي أسرة ”السيدة عائشة” مبلغا ماليا وسيارة أجرة

عرض برنامج " هذا الصباح " ، والمذاع على فضائية "اكسترا نيوز " تقريرا عن استجابة الرئيس عبد الفتاح السيسي لإحدى الأسر المصرية ، خلال تفقده منطقة السيدة عائشة .

وقال المواطن " حسام " رب الأسرة التي تحدث لها الرئيس عبد الفتاح السيسي ، إنه كان ذاهبا مع زوجته وأولاده إلى مدينة نصر لحضور تمرين الأولاد ، متابعا : " وأنا على كوبري السيدة عائشة لقيت حد بيقولي سيادة الرئيس عاوزك وطبعا مصدقتش ولقيت فاجأة الباب بيتفتح والرئيس بيسلم عليا وسعيد جدا اني بقابل الأب والإنسان ولمست فيه البساطة " .

وتابع : أنا شغال في جامعة القاهرة وحاصل على اجازة بدون مرتب وأعمل في شركة خاصة ، وبحسن داخلي بعد الشغل بعمل آخر.

وقدم الرئيس عبد الفتاح السيسي للأسرة مبلغا ماليا وسيارة أجرة لرب الأسرة ، وجاء رد فعل "حسام" : "ألف شكر للرئيس وربنا يباركله " .

ومن جانبه قالت الأم : شكرا للرئيس وأنت أب لينا وشكرا ليك " .