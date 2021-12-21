وزير التنمية المحلية يتابع مع محافظ جنوب سيناء احتياجات مدينة شرم الشيخ...

استقبل اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء بمقر الوزارة لمتابعة تنفيذ توجيهات السيد رئيس الجمهورية وتكليفات رئيس مجلس الوزراء فيما يخص المشروعات التنموية والخدمية التي تهم المواطنين .

وخلال اللقاء تابع وزير التنمية المحلية مع محافظ جنوب سيناء بعض المقترحات الخاصة بالإحتياجات والمتطلبات اللازمة للمحافظة لاستضافة مدينة شرم الشيخ لمؤتمر الدول الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ عام 2022 .

حيث أشار اللواء محمود شعراوى إلى حرص الحكومة لتوفير كافة التجهيزات والاحتياجات المطلوبة لخروج هذا الحدث الدولى الهام بصورة تليق باسم مصر في ظل توجيهات القيادة السياسية في هذا الشأن ، بالنظر إلى ما يمثلة مؤتمر المناخ من أهمية لدى الدولة المصرية بإعتباره أكبر وأهم مؤتمرات الأمم المتحدة من حيث عدد المشاركين ومدة الانعقاد ، مشيراً إلى متابعة رئيس الوزراء لهذا الملف مع كافة الوزارات والجهات المعنية بالدولة لتوفير كل الدعم اللازم وتسخير كافة الإمكانيات لتحقيق أكبر المكاسب الاقتصادية والترويج السياحى لمصر والخروج بصورة مشرفة تعكس مكانة وقيمة مصر .

واستعرض اللواء محمود شعراوى مع اللواء خالد فودة بعض المشروعات التنموية الجارية في جنوب سيناء ومن بينها الحديقة المركزية أمام مبنى مجلس مدينة شرم الشيخ الجديد، والتى تقع على مساحة 30 فدان ، حيث أشار المحافظ إلى أنها ستكون بمثابة رئة ومتنفس رئيسى لقاطنى مدينة شرم الشيخ وزائريها والمواطنين والزائرين لمجلس مدينة شرم الشيخ الجديد ، لافتاً إلى أن ذلك المشروع يأتي في إطار تطوير مدينة شرم الشيخ وتحويلها لمدينة خضراء صديقة للبيئة وتنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية، وفى إطار استقبال المدينة لمؤتمر الدول الأطراف فى اتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ .

حيث وجه " شعراوى " بضرورة الإسراع في تنفيذ كافة المشروعات التنموية الجارية المرتبطة بتحويل مدينة شرم الشيخ إلى مدينة خضراء ومستدامة وغيرها من المشروعات المرتبطة بالأنشطة السياحية بالمدينة بما يحقق أعلى عائد من النشاط السياحي واستغلال كافة المقومات الطبيعية الساحرة التي تتميز بها المدينة ، كما وجه الوزير بتذليل كافة العقبات التي تواجه عملية تنفيذ المشروعات الخدمية لسرعة دخولها حيز التنفيذ وتوفير خدمات متطورة للمواطنين .

وأشار وزير التنمية المحلية إلى سعى الحكومة لتنفيذ تكليفات الرئيس السيسى برفع كفاءة وتطوير مدينة شرم الشيخ لتكون على أعلى مستوى وواجهة حضارية للمقاصد السياحية المصرية، في إطار خطة شاملة تستهدف جذب المزيد من السياح من مختلف الوجهات للتمتع بالمزايا الطبيعية التي تجعل مصر قبلة رئيسية للسائحين.

وعرض محافظ جنوب سيناء خلال اللقاء الخطة التي تنفذها المحافظة لتحقيق أقصى استفادة من الفرص والإمكانات الواعدة التي تتمتع بها شرم الشيخ وتنفيذ عدد من مشروعات التنمية والأنشطة السياحية والاقتصادية المتنوعة الخضراء الآمنة المستدامة، وجعل شرم الشيخ مركز سياحي عالمي فريد، وموقع جغرافي وبيئي جاذب قادر على تلبية كافة متطلبات وخدمات السياحة العالمية.

كما تابع وزير التنمية المحلية مع محافظ جنوب سيناء مشروعات الطرق والمحاور الرئيسية الجارية في المحافظة خاصة بمدينة شرم الشيخ وكذا مشروعات التجميل ورفع كفاءة ورصف الميادين والطرق الرئيسية وأعمال الإنارة بالمدينة .

وخلال اللقاء تابع اللواء محمود شعراوى مع اللواء خالد فودة توجيهات السيد رئيس الجمهورية خلال الزيارة التي قام بها لمنطقة الرويسات في إطار التطوير الشامل للمنطقة وتوفير كافة الخدمات الأساسية للمواطنين .

كما عرض اللواء خالد فودة جهود الأجهزة التنفيذية بجنوب سيناء في إطار الاستعدادات التي تتم على أرض المحافظة تمهيداً لمنتدى شباب العالم الذى سيقام خلال شهر يناير القادم تحت رعاية السيد رئيس الجمهورية.

وشدد اللواء محمود شعراوى على ضرورة أن تظهر مدينة شرم الشيخ في أبهى صورها أمام جميع الوفود الشبابية التي ستشارك من مختلف دول العالم ، وأشاد " شعراوى" بالجهود التى تبذلها المحافظة لتنفيذ كافة المشروعات الجارية على أرض المحافظة في عدد من المدن والمناطق المختلفة والتى ستحقق نقلة نوعية وحضارية كبيرة لأهالى جنوب سيناء فى ظل ما تمتلكه من مقومات تاريخية وسياسية وثقافية وأثرية ودينية وعالمية.

كما تابع اللواء محمود شعراوى مع محافظ جنوب سيناء جهود تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين وذلك في إطار قرارات وتوجيهات اللجنة العليا لإدارة أزمة الأوبئة والجوائح الصحية برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، حيث أكد وزير التنمية المحلية على أهمية تنفيذ الإجراءات الاحترازية بكل حسم واجراءات التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات الطبية واستمرار الحملات اليومية للتأكد من الالتزام بالإجراءات المعلنة للحفاظ على سلامة المواطنين والحد من انتشار الفيروس .

وحرص اللواء محمود شعراوى على متابعة استعدادات محافظة جنوب سيناء لمواجهة موسم الشتاء وسقوط الأمطار الغزيرة التي تشهده المحافظة وعدد كبير من محافظات الجمهورية والاجراءات المتخذة في هذا الشأن .

حيث وجه " شعراوى" بضرورة الاستمرار في رفع درجة الاستعداد بالقطاعات الخدمية بالمحافظة للتعامل الفورى مع ظروف طارئة والتنسيق مع غرفة العمليات وإدارة الأزمات بوزارة التنمية المحلية في هذا الشأن على مدار الساعة.