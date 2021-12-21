عبد العاطي يبحث مع سفير المجر موقف التعاون بين البلدين في مجال...

- عبد العاطى : مشاركة مصرية فعالة فى "الإئتلاف الدولي للمياه والمناخ" لتحقيق التكامل بين أجندتى المياه والمناخ

- إستمرار المشاركة المجرية المتميزة فى فعاليات إسبوع القاهرة الخامس للمياه على غرار المشاركة المتميزة في الإسبوع الرابع

- التعاون والتنسيق بين مؤتمر كوكب بودابست واسبوع القاهره للمياه

- ضرورة وضع محور المياه على رأس أجندة مؤتمر المناخ القادم (COP27)

إلتقى السيد الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والرى ، السيد / أندراس كوفاكس - سفير المجر المقيم في مصر والغير مقيم لدي السودان وجنوب السودان واريتريا وتشاد لمناقشة تعزيز مجالات التعاون بين البلدين في مجال الموارد المائية والرى ، وذلك فى ضوء زيارة الدكتور عبد العاطى لدولة المجر للمشاركة في معرض ومؤتمر "كوكب بودابست ٢٠٢١"والذى عُقد خلال الفترة من ٢٩ نوفمبر وحتى ٥ ديسمبر ٢٠٢١.

ورحب الدكتور عبد العاطى بالسيد السفير مشيراً لإمتلاك البلدين للعديد من الخبرات في مجال المياه والتي يمكن تبادلها بين البلدين ، ومن جانبه عبر السفير المجرى عن شكره للدكتور عبد العاطى مشيراً للعلاقات الطيبة التي تربط البلدين في كافة المجالات لاسيما في مجال الموارد المائية.

وأطلع الدكتور عبد العاطى ، السفير المجرى علي الإجراءات التي تقوم بها الوزارة حالياً لتحسين وتطوير منظومة الري والتكيف مع الآثار السلبية للتغيرات المناخية ، مثل مشروعات تأهيل الترع والمساقى ، والتحول للري الحديث ، ومشروعات إعادة إستخدام مياه الصرف الزراعى ، وأعمال الحماية من أخطار السيول ، وأعمال حماية الشواطئ ، وتأهيل منشآت الرى وغيرها ، مشيراً لتطلع مصر لإستمرار مسيرة التعاون وتبادل الخبرات مع المجر في هذه المجالات ، وذلك فى إطار مذكرة التفاهم الموقعة سابقاً بين البلدين في مجالات الإدارة المتكاملة للموارد المائية ، وتقنيات تحسين نوعية المياه ، والتدريب ورفع قدرات المتخصصين في مجال المياه ، من خلال التعاون الفنى والبحثى بين الجانبين.

وإستعرض الدكتور عبد العاطى مساهمات مصر فى الإئتلاف الدولي للمياه والمناخ ، وهو أحد المبادرات الدولية والتى تهدف بشكل رئيسى لتحقيق التكامل بين أجندتى المياه والمناخ ، والتعجيل من تحقيق الهدف السادس من أهداف التنمية المستدامة والمعنى بقطاع المياه ، والإهتمام بوضع حلول مستدامة وتبنى سياسات رشيدة للتعامل مع قضايا المياه والمناخ ، ويعمل هذا الإئتلاف تحت قيادة عدد كبير من المنظمات الأممية المعنية ومنها المنظمة العالمية للأرصاد الجوية والتى تُعد من أهم مؤسسى هذا الإئتلاف ، والذى يضم فريق رفيع المستوى "مجلس القادة" أبرزهم رئيسى دولتى المجر وطاجيكستان وهو الكيان الرئيسي المحرك لهذا الائتلاف.

وتم إستعراض موقف الإستعدادات الجارية لعقد إسبوع القاهرة الخامس للمياه في شهر إكتوبر من العام القادم ، والمشاركة المجرية المنتظرة فى فعاليات الإسبوع ، مع التأكيد على أهمية التعاون والتنسيق وتبادل الرؤى بين مؤتمر كوكب بودابست وإسبوع القاهره للمياه ، وكانت دولة المجر قد شاركت بشكل متميز ورفيع المستوى فى فعاليات إسبوع القاهرة الرابع للمياه والذى عُقد فى شهر اكتوبر الماضى ، حيث قام الرئيس المجرى بإلقاء كلمة في حفل إفتتاح الإسبوع ، كما شارك عدد كبير من الفنيين والخبراء المجريين في فعاليات الإسبوع ، بالإضافة لمشاركة عدد من الشركات المجرية في المعرض المقام على هامش الإسبوع.

وأوضح الدكتور عبد العاطى أن إسبوع القاهرة الخامس للمياه سيُعقد تحت عنوان "المياه على رأس أجندة المناخ العالمى" ، إيماناً من الدولة المصرية بأهمية محور المياه في ملف تغير المناخ ، مشيراً لأهمية هذا الإسبوع والذى سيتم رفع التوصيات الصادرة عنه لمؤتمر المناخ (COP27) والذى تستضيفه مصر العام القادم ممثلة عن القارة الإفريقية ، مع التأكيد على ضرورة وضع محور المياه على رأس أجندة المؤتمر لإعطاء دفعة لقضايا المياه على الأجندة العالمية للتغيرات المناخية ، مع الإشارة لأهمية تحقيق التكامل وتنسيق الرؤي بين مخرجات إسبوع القاهرة الخامس للمياه والإئتلاف الدولي للمياه والمناخ كمدخلات لمؤتمر الأمم المتحدة للمراجعة الشاملة لنصف المدة والخاص بالمياه والمقرر تنظيمه في مارس عام ٢٠٢٣.

كما تم إستعراض عروض الشركات المجرية التى تعمل فى مجال المياه ، لبحث سبل الإستفادة من أعمال هذه الشركات وما تقدمه من تقنيات وتكنولوجيا حديثة في تطوير وتحديث المنظومة المائية في مصر وتعظيم العائد من وحدة المياه ، وكان الدكتور عبد العاطى قد إلتقى مع مسئولى عدد من الشركات المجرية على هامش مشاركة سيادته فى مؤتمر "كوكب بودابست" ، حيث إلتقى سيادته مع مسئولى شركة "المياه والتربة" المجرية ، حيث تم عرض تقنية رش سطح التربة المراد زراعتها بمنتجات عضوية صديقة للبيئة لزيادة قدرتها علي الاحتفاظ بالمياه الأمر الذى يُسهم في ترشيد المياه ، كما إلتقى سيادته أيضاً مع شركة "الشراكة المائية" المجرية ، وشركة "تكنولوجيا البيئة" السويسرية ، ومسئولي وكالة إئتمان الصادرات الرسمية بدولة المجر ، وممثلى شركتى Water Budapest & HTWC.

الجدير بالذكر أن الدكتور عبد العاطى شارك في مؤتمر "كوكب بودابست للتنمية المستدامة" والمنعقد فى نهاية شهر نوفمبر الماضى ، والذى يتناول أهم القضايا المعنية بالتنمية المستدامة وعلى رأسها قضية الموارد المائية ، وذلك تلبيةً لدعوة الرئيس المجرى/ يانوش آدير ، وفى ضوء نتائج زيارة فخامة السيد الرئيس/ عبد الفتاح السيسى لدولة المجر في شهر أكتوبر الماضى ، حيث إلتقى الدكتور عبد العاطى بالرئيس المجرى/ يانوش آدير في جلسة نقاشية لأعضاء "لجنة القادة المعنية بالمياه والمناخ" ، والسيد/ شاندور بنتير الوزير المعنى بملف المياه بالحكومة المجرية ، والسيد/ بيترى تالاس الأمين العام للمنظمة العالمية للأرصاد الجوية ، بالإضافة لعقد العديد من اللقاءات الثنائية علي هامش المؤتمر مع السادة وزراء المياه وكبار المسئولين بالعديد من الدول والمنظمات الدولية المشاركين بالمؤتمر ، لمناقشة سبل تعزيز التعاون المشترك في مجالات إدارة المياه.