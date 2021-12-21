السكة الحديد تعلن عن تحديث اسطول القطارات والجرارات

في إطار توجيهات القيادة السياسية بعدم وجود عربة قديمة تعمل علي خطوط الهيئة القومية لسكك حديد مصر بنهاية عام 2021 فإن الهيئة تعمل ليلاً ونهاراً لتحديث إسطول العربات والجرارات بالتوازي مع التطوير المستمر بكافة القطاعات بالهيئة وتنفيذاً لتلك التوجيهات تعلن الهيئة عن تعديل تركيب بعض القطارات علي بعض الخطوط كالتالي:

أولا : اعتبارا من يوم 22/12/2021

1: خط إدفو / أسوان والعكس

- تعديل تركيب قطارات 757/ 738/ 753/ 754/ 759 بعدد 5عربات محسنه (تحيا مصر ) بنفس جداولهم الحالية.

2: خط أسوان / السد العالي والعكس

- تعديل تركيب قطارات 1022/ 1023/ 1024/ 1025/ 1028/ 1029/ 1030/ 1031 بعدد 5عربات محسنه (تحيا مصر ) بنفس جداولهم الحالية.

3: خط المنصورة / المطرية والعكس

- تعديل تركيب قطارات 203/ 206/ 211/ 214/ 207/ 210/ 215/ 218/ 205/ 208/ 213/ 216/ 219 بعدد 6عربات محسنه (تحيا مصر ) بنفس جداولهم الحالية.

4: خط شربين / دمنهور والعكس

- تعديل تركيب قطارات 802/ 801/ 884/ 883/ 894/ 899 ركاب دمنهور / شربين والعكس بعدد 7عربات محسنه (تحيا مصر ) بنفس جداولهم الحالية.

- تعديل تركيب قطارات 812/ 811/ 814/ 815 ركاب دمنهور / شربين والعكس بعدد 6عربات محسنه (تحيا مصر ) بنفس جداولهم الحالية

5: خط طنطا / الزقازيق والعكس

- تعديل تركيب قطارات 228/ 231/ 235/ 238/ 243/ 246/ 247 ركاب الزقازيق / طنطا والعكس بعدد 7عربات محسنه (تحيا مصر ) بنفس جداولهم الحالية.

ثانيا : اعتبارا من يوم 23/12/2021

1: خط إدفو / أسوان والعكس

- تعديل تركيب قطار 750 ركاب ادفو/اسوان بعدد 5عربات محسنه (تحيا مصر ) بنفس جدوله الحالي.

2: خط المنصورة / المطرية والعكس

- تعديل تركيب قطار 204 ركاب المطرية / المنصورة بعدد 6عربات محسنه (تحيا مصر ) بنفس جدوله الحالي.

3:خط شربين / دمنهور والعكس

- تعديل تركيب قطاري 892/889 ركاب شربين / دمنهور بعدد 6عربات محسنه (تحيا مصر ) بنفس جدولهم الحالي.

4: خط طنطا / الزقازيق والعكس

- تعديل تركيب قطارات 240/ 237/ 232ركاب الزقازيق / طنطا بعدد 7عربات محسنه (تحيا مصر ) بنفس جدولهم الحالي.

وتسعي الهيئة دائما لتقديم أفضل خدمة لجمهور الركاب.