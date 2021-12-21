التعليم: 3.42 مليار جنيه لإقامة 609 مشاريع تعليمية ضمن مبادرة حياة كريمة

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن المستهدف من قبل الوزارة لتطوير قرى الريف المصري ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" إنشاء 609 مشاريع تعليمية بإجمالي 8608 فصلًا بتكلفة إجمالية 3.42 مليار جنيه.

وانتهت الوزارة بالفعل من إنشاء 188 مشروعًا تعليميًا بإجمالي عدد فصول 2706 بتكلفة 1.04 مليار جنيه، وجار إنشاء 399 مشروعًا بإجمالي 5582 فصلًا بتكلفة 2.22 مليار جنيه، ومخطط إنشاء 22 مشروعًا بإجمالي عدد 321 فصلًا.

ففي قطاع التعليم العام، تم افتتاح 75 فصلًا لمرحلة رياض الأطفال في 11 محافظة ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، وفي مرحلة التعليم المجتمعي تم افتتاح 12 فصلا للتعليم المجتمعي لخدمة المتسربين من التعليم، وتطوير ورفع كفاءة والتوسع في مدرستين وإنشاء مدرسة ابتدائي جديدة بخلاف توفير التجهيزات المدرسية للمدارس الثلاث الواقعة بقرية سيدي عبد الرحمن في العلمين بمحافظة مطروح.

كما تم عمل شبكات إطفاء حريق لعدد 378 مدرسة بمديرية التربية والتعليم بمحافظة أسيوط، وتوفير "تخت" مدرسية لمديريات التربية والتعليم والتعليم الفني بالمحافظات التي يتم فيها تطبيق مبادرة "حياة كريمة"، وشراء 171 جهاز حاسب آلي، و127 طابعة لعدد 44 مدرسة على مستوى الجمهورية، وعمل بحث اجتماعي للطلبة غير القادرين والأيتام ومتابعة حالات الطلبة.

وفى مجال محو الأمية وتعليم الكبار، يتم تنفيذ قوافل إعلامية بمراكز وقري المبادرة وذلك بالشراكة مع الجهات المعنية بفتح فصول محو أمية حيث تم تنفيذ 147 قافلة غير ممولة، و37 قافلة ممولة، كما تم محو أمية 68212 دارسًا بنسبة 42.71% من المستهدف وذلك خلال الفترة من 1 -7 -2020 وحتى 31 - 3 - 2021.

وفي مجال التعليم الفني، قامت إدارة التربية الزراعية بالمشاركة مع مبادرة حياة كريمة في عقد دورات مجانية على كيفية صناعة المواد الغذائية عن طريق المعلمين وإعطاء المتدربين شهادات معتمدة، وعرض منتجات جميع الأقسام الزراعية والتي تهم المواطنين بأسعار تقل عن مثيلاتها بالسوق بمحافظات الجمهورية.

وفي قطاع الأنشطة المستهدف تنفيذ وتجهيز نوادي علوم مصغرة داخل مدارس القرى وإمدادها بحقائب للتجارب العلمية، وإعداد أفلام عرض توعوية تهدف إلى تنمية مواهب الطلاب وشخصياتهم وتنمية الوعي البيئي والفني والثقافي والسياحي لديهم ولدى ذويهم، وافتتاح مكتبات المدارس للقراءة الحرة للمجتمع المحلي وفي حالة عدم وجود مكتبة بالمدرسة يتم تخصيص غرفة بالفترة المسائية لهذا الغرض.

كما تمت إقامة ندوات لتحسين مستوى المعيشة ورفع الوعي البيئة بهذه القرى (النظافة - ترشيد استهلاك المياه - الغذاء الصحي والسليم - الوقاية من الأمراض - قيمة العمل)، وإعداد معارض فنية ومعارض مشغولات يدوية من إنتاج طالب المدارس مع عمل قوافل لرعاية المسنين والاستماع إلى المشاكل، والتنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعي بشأن تقديم أقصى رعاية ممكنة وتوسيع أنشطة إدارة التأمين على الطلبة لتشمل إعانة الطلاب المحتاجين لعمليات جراحية وإعانات للأمراض المزمنة (يغطي تكلفتها بالكامل التأمين الصحي).