/667359/يعمل-بالصرف-الصحي-مولد-كهرباء-يصعق-شاب-وينهي-حياته-في-سوهاج

لقى شاب في منتصف العقد الـ 4 مصرعه صعقا بالكهرباء، اثناء العمل بالصرف الصحي بدائرة مركز جرجا، وتم نقل الجثة الي مستشفى جرجا العام، واخطار مديرية الامن بذلك ويرصد دوت الخليج التفاصيل.

بدأت الواقعة عندما تلقي اللواء محمد شرباش مساعد وزير الداخلية ومدير أمن سوهاج اخطارا من مأمور مركز المنشاة يفيد بدخول شاب المستشفى المركزي جثة هامدة.

انتقل علي الفور رئيس مباحث المركز وتبين دخول المدعو" حماده ف ص ع "35 عام عامل، ويقيم دائرة مركز جرجا إلى مستشفى جرجا العام " جثة هامدة " ادعاء صعق كهرباء.

أفادا كل من عم المتوفي "عبد الجواد ص ع ا "عام55 عامل ويقيم بذات الناحية، و" إبراهيم ا ع م " 49 عام مقاول خاص دائرة المركز ويقيم دائرة مركز جهينه أنه أثناء قيام المذكور بالعمل بالصرف الصحي بناحية دائرة المركز وحال قيامه بتشغيل مولد كهربائي لإنهاءبعض الأعمال صعقه التيار الكهربائي مما نتج عنه وفاته ونفي الأول الشبهة الجنائية .

وبتوقيع الكشف الطبي علي الجثة بمعرفة مفتش الصحة أفاد بأن سبب الوفاة " هبوط حاد بالدورة الدموية والتنفسية " نتيجة صعق كهرباء ولا توجد شبهة جنائية، وتحرر المحضر اللازم تمهيدا للعرض علي النيابة.

اله عجن وشال يتسببان في مصرع عامل داخل مخبز في سوهاج

سبق ولقى عامل مصرعه متأثرا بإصابته اثناء العمل في مخبز بلدى بدائرة مركز جرجا جنوب سوهاج، وتم نقل الجثة الي مستشفى جرجا العام.

بدأت الواقعة عندما تلقى اللواء محمد شرباش، مساعد وزير الداخلية ومدير امن سوهاج اخطارا من مأمور مركز جرجا يفيد بمصرع عامل اثناء العمل داخل مخبز بلدي.

أنتقل على الفور رئيس مباحث مركز جرجا، والفريق المعاون له وتبين دخول المدعو " محمود ص م ع " 30 عام ويعمل عجان بمخبز ويقيم دائرة مركز جرجا الى مستشفى جرجا العام " جثة هامدة ".

وباستجواب كل من والدة المدعو" صابر م"63 عام، عامل، و"سعد ح" 56عام، عامل، صاحب المخبز، ويقيمان بذات الناحية، أفادوا بأن المذكور كان يعمل بمخبز ملك الثاني، والتف الذراع الخاص باله العجن بشال ملفوف على رقبة المتوفى مما أدى الى اختناقه ووفاته في الحال.

وبتوقيع الكشف الطبي علي الجثة بمعرفة مفتش الصحة أفاد بوجود إصابات رضيه حول الرقبة وتهتك بالذراع الأيمن وأن سبب الوفاة إسفكسيا الاختناق أدت إلي هبوط حاد بالدورة الدموية والتنفسية ولا توجد شبهة جنائية .

أدى تصادم بين موتوسيكل، وسيارة ربع نقل بناحية الطريق الزراعي الغربي بدائرة مركز جرجا جنوب سوهاج الي مصرع شاب واصابة اخر وتم نقل الجثة والمصاب الى مستشفى جرجا العام