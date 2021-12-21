مفيش شبهة .. وفاة شاب أثناء نومة في سوهاج

توفي شاب في بداية عقدة الثالث إثناء نومة متأثرا بحالة اغماء وفقدان للوعي يعانى من تشنجات وحساسية على الصدر وتم نقل الجثة الى المستشفى.

بدأت الواقعة عندما تلقي اللواء محمد شرباش مساعد وزير الداخلية ومدير أمن سوهاج اخطارا من مأمور مركز جهينة بوصل المدعو" عمر ش ع ا"21 عام عامل ويقيم دائرة مركز جهينه الغربية " جثة هامدة " إلى المستشفي المركزي .

انتقل على الفور رئيس مباحث المركز وافادا كل من والدته "نجلاء خ ا ا " 44 عام ربة منزل و جدته لوالده " صديقه ع ا م" 87 عام ربة منزل، وعمه "أحمد ع ا م" 43 عام عامل ويقيمون بذات الناحية بأن المذكور معتاد المبيت بمنزل جدته الكائن بذات الناحية وحال نومه حدثت له حالة إغماء وفقدان للوعي وقاموا بنقله للمستشفي وأضافت الأولي بأن نجلها يعاني من حساسية الصدر وتشنجات عصبية ولم يتهموا أحد بالتسبب في ذلك .

وبتوقيع الكشف الطبي علي الجثة بمعرفة مفتش الصحة أفاد بعدم وجود ثمة إصابات ظاهرية وأن سبب الوفاة هبوط حاد بالدورة الدموية والتنفسية أدت إلي توقف بعضلة القلب ولا توجد شبهة جنائية وتحرر المحضر اللازم تمهيدا للعرض على النيابة العامة للتحقيق.

وفاة مُسن أثناء جلوسه على أريكة أمام منزلة في سوهاج

على جانب اخر دخل مُسن الى مستشفى طما المركزي شمال محافظة سوهاج "جثة هامدة" وبها سحجه بالوجه ونزيف من الأنف، ويقيم بدائرة المركز وتم ابلاغ الشرطة بالواقعة.

بدأت الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش - مساعد وزير الداخلية - ومدير أمن سوهاج اخطارا من العميد وائل منصور، مأمور مركز شرطة طما، يفيد بوصول المدعو " ا ع " 60عام عامل الى مستشفى طما المركزي "جثة هامدة" ويقيم بناحية دائرة مركز طما وبه إصابات سحجه بالوجه ونزيف من الأنف.

انتقل على الفور الرائد احمد تعيلب، رئيس مباحث الركز والفريق المعاون لة، وبسؤال شقيقه المدعو /"علي ع ف ع" 64 عام عامل ويقيم بذات الناحية قرر بأنه أثناء جلوس شقيقه علي أريكه أمام المنزل سقط أرضاً وحدثت اصابته وقام بنقله للمستشفى إلا أنه توفي، وأضاف بأن شقيقه المذكور يعاني من أمراض بالقلب ولم يتهم أحد بالتسبب في ذلك.

وبتوقيع الكشف الطبي علي الجثة بمعرفة مفتش الصحة أفاد بأن سبب الوفاة " أزمة قلبيه " ولا توجد شبهة جنائية في الوفاة وتحرر المحضر اللازم للعرض على النيابة العامة.