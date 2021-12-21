/667368/اليوم-جالاتا-سراي-ضد-آضنه-سبور-فى-الدوري-التركي

يدخل فريق جالاتا سراي مباراته اليوم الثلاثاء، ضد آضنه سبور، و التى من المقرر أن تقام فى تمام السابعة على ملعب "5 أوتشاك" ضمن منافسات الجولة الثامنة عشرة من الدوري التركي .

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

ويقع فريق آضنه سبور في المركز السابع ترتيب الدوري التركي برصيد 26 نقطة من أصل 17 مباراة خاضها الفريق، بينما يحتل فريق جالاتا سراي ال11 برصيد 24 نقطة من أصل 17 مباراة.

نتيجة جالاتا سراي وسيفاسبور

انتهت أحداث مباراة جالاتا سراي وريفرز سبور، بنتية هدف دون رد للأخير، في لقاء الجولة السادس عشر من منافسات الدوري التركي الممتاز.

ويلعب الدولي المصري مصطفى محمد في صفوف جالاتا سراي التركي، في خط الهجوم، والذي شارك في لقاء يوم بديل في الدقيقة التاسعة والسبعون من عمر اللقاء.

وجاء هدف الفوز في المباراة في الدقيقة الثمانين من عمر اللقاء، عن طريق فيصل فجر، بالرغم من استحواذ جالاتا طوال أحداث المباراة.

تشكيل جالاتا سراي في المباراة:

حراسة المرمى: موسيلرا.

خط الدفاع: يديلين، لوينداما ، نيلسون، فان أنهولت.

خط الوسط: سفيان فيجولي، بيركان ، تايلان، محمد كريم أكتوركوغلو.

خط الهجوم: مباي دياني.

مقاعد بدلاء جالطة سراي

مصطفى محمد، إسماعيل تشبيه، عمر بيرم، أوليمبيو موروتان، أتالاي باباكان، ألبير يلماز، إمري كلنتش، بارتوج ألماز، خليل درويش أوغلو، ريان بابل، ألكساندرو تشيكالداو.

جالاتا سراي بالدوري الأوروبي

وتأهل فريق جالاتا سراي إلى دور المجموعات على حساب فريق ريندرز الدنماركي، إذ انتهت مباراة الذهاب بالتعادل السلبي وفاز جالطة سراي في الإياب بهدفين لهدف.

ويقع فريق جالاتا سراي ضمن المجموعة الأولى بجانب كل من لاتسيو الإيطالي ولوكو موتيف موسوكو الروسي ومارسيليا الفرنسي.