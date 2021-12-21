تشكيل أول أسرة للمشروع القومى لمحو الأمية بجامعة حلوان

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك تحت رعاية الدكتور ممدوح محمود مهدى، القائم بعمل رئيس جامعة حلوان، والدكتور زغلول عباس، حسنين عميد كلية الخدمة الاجتماعية، وإشراف الأستاذة الدكتورة صفاء خضير، وكيل كلية الخدمة الإجتماعية لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ورائد الأسرة، والأستاذ الدكتور وجدى محمد بركات، وكيل كلية الخدمة الإجتماعية لشؤون التعليم والطلاب، وبالتعاون مع الأستاذ الدكتور أحمد عبد الرشيد حسين، منسق ومشرف عام المشروع القومى لمحو الأمية على مستوى جامعة حلوان ووكيل كلية التربية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة سابقا.

وأوضح عبد الرشيد حسين أنه أدى دوره كمنسق ومشرف عام للمشروع على مستوى الجامعة بتقديم مقترح لتشكيل تلك الأسرة لأول مرة بكليات الجامعة المشاركة بالمشروع القومى لمحو الأمية، إذ تم الموافقة بالمجالس الحاكمة بالجامعة على ذلك المقترح لتشكيل تلك الأسرة تحت مسمى (أسرة شباب ضد الأمية)، فى إطار اهتمام جامعة حلوان بالمشروع القومى لمحو الأمية ونشر ثقافة محو الأمية لتوفير حياة كريمة للمواطنين باعتبارها مفهوما تنمويا قوميا وليس تعليميا ومساعدة المجتمع المحيط فى النمو والنهوض والارتقاء بما يتماشى مع خطة الدولة للتنمية المستدامة ووفقا لرؤية مصر 2030.



وتم تشكيل أسرة شباب ضد الأمية بكلية الخدمة الاجتماعية وتسجيلها لأول مرة بالإدارة العامة لرعاية الشباب بالجامعة، وتوفير مقرا دائما لها بكلية الخدمة الاجتماعية لتبدأ فعالياتها فى توعية طلاب الكلية وتشجيعهم نحو الالتحاق بالمشروع القومى لمحو الأمية فى إطار المشاركة فى المبادرة الرئاسية (مصر بلا أمية) وتذليل جميع الصعوبات التى قد تواجههم نحو الالتحاق بالمشروع القومى لمحو الأمية.