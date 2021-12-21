وزير الدولة للإنتاج الحربى يناقش موازنة العام المالى 2020 - 2021 (صور)

جدة - نرمين السيد - ترأس المهندس محمد أحمد مرسى وزير الدولة للإنتاج الحربى، الجمعيات العمومية للشركات والوحدات التابعة لوزارة الإنتاج الحربى والتى تم إقامتها على مدار 3 أيام بقطاع التدريب التابع للوزارة بمدينة السلام، لعرض الحساب الختامى للشركات عن العام المالى (2020-2021).





جاء ذلك بحضور كبار المسؤولين من (الجهاز المركزى للمحاسبات، ووزارة التخطيط، وبنك الاستثمار القومى، ووزارة الصناعة والتجارة، ووزارة المالية، والقوات المسلحة، ورؤساء وأعضاء مجالس إدارات شركات الإنتاج الحربى، وكبار المسؤولين فى الوزارة، والهيئة القومية للإنتاج الحربى).

واستعرض وزير الدولة للإنتاج الحربى، خلال انعقاد الجمعيات العمومية، معدلات الأداء فى الشركات من حيث إيرادات النشاط والإنتاج والمبيعات وتحقيق الأرباح/الخسائر، وكذلك العمالة والأجور والاستثمارات، سواء للمنتجات العسكرية أو المدنية لكل شركة، بحضور رؤساء مجالس إدارات الشركات وأعضاء الجمعيات والنقابات العمالية لـ19 شركة ووحدة تابعة للهيئة القومية للإنتاج الحربى.

وفى ختام الجمعيات العمومية تم احتساب معدلات الأداء للشركات والوحدات وقد تبين تنفيذ نسبة 99% من المعتمد لهذا العام.. إذ بلغ إجمالى إيرادات النشاط فى عام (2020/2021) 20.1 مليار جنيه، بينما بلغت فى عام (2019/2020) 15.7 مليار جنيه بمعدل نمو 28%.. إذ وجه مرسى الشركات والوحدات بضرورة العمل على رفع وتحسين مستويات الأداء لتقديم المزيد وتحقيق أفضل النتائج فى المستقبل.

وعلى هامش مناقشة الموازنة، أكد وزير الدولة للإنتاج الحربى أن التحديات الكبيرة التى نتجت عن جائحة كورونا أثرت سلبًا وما تزال على الوضع الاقتصادى العالمى.. كما كان لها تداعياتها على الوضع الاقتصادى القومى إلا أن الدولة المصرية رغم ذلك استمرت فى دعم الأسعار واتخاذ الإجراءات التى من شأنها دعم المواطنين والجهات المتضررة من الجائحة وتحقيق التوازن فى أسواق العمل بما ساهم فى إحتواء التأثيرات السلبية للجائحة، بفضل الإصلاحات الاقتصادية التى تبنتها الحكومة المصرية منذ عام 2014.

وأكد المستشار الإعلامى لوزير الدولة للإنتاج الحربى والمتحدث الرسمى للوزارة، محمد عيد بكر، حرص وزارة الإنتاج الحربى الدائم للاستفادة من فائض الطاقات الإنتاجية بشركاتها التابعة لإنتاج منتجات مدنية بجودة عالية وبأسعار فى متناول الأسرة المصرية، وسعيها إلى تخفيف العبء عن كاهل المواطن المصرى وتلبية احتياجاته المختلفة، لافتًا إلى أن نسبة المكون المحلى بمنتجات الإنتاج الحربى عالية لذلك فهى تساهم فى تعميق الصناعة الوطنية وزيادة الاعتماد على المنتج المحلى وتقليل الفاتورة الاستيرادية توفيرًا للعملة الأجنبية.