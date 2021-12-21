هل إيمي سمير غانم ارتدت الحجاب؟.. مصدر يكشف ل دوت الخليج

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ضُجت مواقع التواصل الاجتماعي في الساعات القليلة الماضية بشائعة ارتداء الفنانة إيمي سمير غانم الحجاب، وذلك بعد أن ظهرت به من داخل الحرم المكي وهي تؤدي مناسك العمرة.

دوت الخليج يكشف حقيقة ارتداء الفنانة إيمي سمير غانم الحجاب.

نفي شائعة ارتداء إيمي سمير غانم الحجاب

وكشف مصدر خاص ل دوت الخليج حقيقة تلك الأنباء، حيث أكد أن إيمي سمير غانم لم ترتدي الحجاب ومن الطبيعي أن تظهر به من داخل الحرم المكي.

وأضاف المصدر: أن إيمي لازالت تعيش داخل حالة الحزن على والديها الراحلين الفنان سمير غانم والنجمة دلال عبد العزيز، الذين فقدانهما نتيجة تأثرهم بفيروس كورونا.

وكان حساب مزيف عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» باسم الفنانة إيمي نشر صورتها بالحجاب، وعلق عليها قائلًا: "الحمدلله الذي بنعمته الصالحات.. أنا قررت اتحجب، ادعولي بالثبات".

إيمي سمير غانم تتذكر والديها الراحلين

من جانبه، أعربت الفنانة إيمي سمير غانم عن اشتياقها لوالديها الراحلين، النجم سمير غانم والفنانة القديرة دلال عبد العزيز، الذي رحلوا تاركين خلفهم مسيرة فنية حافلة.

صورة من صندوق الذكريات لسمير غانم ودلال عبد العزيز

نشرت إيمي صورة لوالديها من صندوق الذكريات عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير «إنستجرام»، ولم تضع عليها أي تعليق.

دنيا وإيمي سمير غانم يغيبان عن تكريم والدهما بملتقى القاهرة للمسرح

هذا وتغيبت كلا من الفنانة إيمي سمير غانم وشقيقتها الفنانة دنيا عن حضور حفل تكريم والدها الراحل، الفنان القدير سمير غانم خلال ملتقى القاهرة الدولي للمسرح الجامعي في دورته الثالثة.

وفاة دلال عبد العزيز

يذكر أن الفنانة الراحلة دلال عبد العزيز، رحلت عن عالمنا، بعد رحلة طويلة مع المرض عقب إصابتها بفيروس كورونا في شهر رمضان الماضي.

ورافق الجثمان لحظة خروجه من المستشفى الفنانتان دنيا وإيمي سمير غانم ابنتا الراحلة، واللتان حرصتا على إلقاء نظرة الوداع الأخيرة في سيارة الموتى مع والدتهما وتقبيلها.

وكان عدد من الفنانات المقربات من «دلال» حرصن على حضور غسلها وتكفينها، منهن شمس البارودي، وسهير البابلي، وميرفت أمين، والتي انهارت ودخلت في نوبة بكاء مريرة لعلاقتها الوثيقة بالفنانة الراحلة.

كما توافد عدد من الفنانين والعاملين في الوسط الفني لأداء صلاة الجنازة على الراحلة، منهم الفنانات إلهام شاهين، ونبيلة عبيد، وهنادي مهنا، بجانب الإعلامية هالة سرحان، والمنتج أحمد السبكي، والفنان أشرف عبدالباقي، والمغني الشعبي محمود الليثي.

رحيل سمير غانم

بينما رحل الفنان سمير غانم، عن عمر ناهز 84 عاما. وذلك إثر معانته من خلل فى وظائف الكلى، وأدى لوعكة صحية.