/667314/أزمة-حقيقية-برلمانيون-العالم-بأكمله-يعاني-من-التغيرات-المناخية-ويؤكدون-من -حق-الإنسان-التمتع-ببيئة-صحية

أحال المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، طلب المناقشة العامة بشأن سياسة الحكومة حول الإجراءات المتخذة لمواجهة ظاهرة تغير المناخ، والمناقشات التي دارت خلال الجلسة العامة اليوم، ورد الوزيرة إلى لجنة الطاقة والبيئة بالمجلس، لإعداد تقرير بشأنه لعرضه على المجلس

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وفي هذا الصدد، قال النائب محمد السباعي عضو مجلس الشيوخ، عضو تنسيقية شباب الأحزاب و السياسيين، أننا ندرك ما يعانيه العالم من الآثار المترتبة علي التغيرات المناخية وعلي أساسه ماذا تقدم الدولة من خطط واستراتيحيات لتحقيق الأمن الغذائي الذي سيتأثر بالتغيرات المناخية.

النائب محمد السباعي: العالم بأكمله يعاني من ظاهرة التغيرات المناخية

جاء ذلك خلال مناقشة أول طلب مناقشة عامة بالجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، منذ انطلاق الفصل التشريعى الأول وهو المقدم من النائب وليد التمامي وأكثر من 20 برلمانيا بشأن استيضاح سياسة الحكومة بشأن الإجراءات المتخذة لمواجهة ظاهرة تغيير المناخ.

وتساءل السباعي، عن خطط وإجراءات الدولة بشأن الحفاظ علي السواحل الشمالية المصرية؟، وكذلك عن الإجراءات المتبعة لاستضافة مصر لقمة المناخ 2022 والتي تعد قمة مهمة ومؤثرة.

محمد فريد: التغيرات المناخية أزمة حقيقية تؤثر علي منظومة حقوق الإنسان

قال النائب محمد فريد، وكيل لجنة التضامن بمجلس الشيوخ، وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن الأمم المتحدة أكدت أن التمتع ببيئة نظيفة وصحية ومستدامة يعتبر حقا من حقوق الإنسان.

وأضاف فريد في كلمة له خلال اجلسة العامة، أن التغيرات المناخية تعد أزمة حقيقية تؤثر علي منطومة حقوق الإنسان، كما أن هناك مشكلة أخري وهي تسييس الظاهرة من خلال إعطاء وعود بالتزامات حقيقية لتنفيذها لتحسين حياة الناس، لافتا أن تم مناقشة مصير الطاقة المتجددة.

تابع وكيل لجنة التضامن بمجلس الشيوخ: علينا أن نتذكر أن حماية المناخ يجب أن يتم التعامل معها في إطار تحقيق التنمية المستدامة، مؤكدا علي ضرورة أن تتحمل الدول المختلفة نصيبها من المسئولية لانه من غير المقبول أن تكون هناك دولة واحدة تتسبب في إنبعاثات تساوي مجموع الإنبعاثات التي تصدرها الدول المتقدمة جميعها وهي دولة الصين.

وتساءل فريد، عن استراتيجية الحكومة فيما يتعلق بمصادر الطاقة، الجهد الحكومي حول التكيف مع التغريات المناخية.

أحمد القناوي يسأل الحكومة عن استثماراتها في مجال الطاقة النظيفة في ظل تغير المناخ

قال النائب أحمد قناوي، عضو مجلس الشيوخ عن تنيسقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن لديه استفسارين بشأن الاستثمارات المصرية في مجال الطاقة النظيفة ومدي الجدوي الاقتصادية من هذه الاستثمارات وما المستهدف منها، لافتا أن الاستفسار الثاني كان بشأن إجراءات حوارات مجتمعية خاصة بالمشروعات الكبيرة وتقييم الآثر البيئي قبل تنفيذها.