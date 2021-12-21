13 طلب إحاطة يأن محافظة الإسكندرية على طاولة مناقشات الإدارة المحلية بحضور المحافظ..غدا

/667332/13-طلب-إحاطة-يأن-محافظة-الإسكندرية-على-طاولة-مناقشات-الإدارة-المحلية-بحضور-المحافظغدا

تستأنف اللجان النوعية بمجلس النواب عقد اجتماعتها غدا .لمناقشة عدد من طلبات الاحاطه المقدمة من النواب حيث تعقد لجنة الادارة المحلية برئاسة النائب احمد السجيني اجتماعا لمناقشة عدد من طلبات الاحاطه المقدمة من هيئة البرلمان لمحافظة الاسكندريةوذلك بحضور المحافظ.

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حيث تناقش اللجنة :طلبات الاحاطة المقدمة من النواب : علي دسوقي, عمر الغنيمي , محمد اسماعيل, أحمد مهني, بشأن توفير الاعتمادات المالية اللاومة لتنفيذ أعمال رصف محوري شارعي أحمد ابو سليمان وترعة المنتوة المردومة, حيث يربطان محور المحمودية الجديد مع شارعي مصطفى كامل وميدان الساعة, وئالك سوف يساعد على تحقيق المستهدف من انشاء محور المحمودية وتيسير حركة المرور .

ا لطرق الحيوية وانارتها

وتناقش طلب الإحاطة المقدم من النائب/ أحمد الشريف بشأن، إعادة الشيء لأصله ورصف ورفع كفاءة الشوارع التي تم الانتهاء من توصيل المرافق لها (مياه الشرب والصرف الصحي، الكهرباء، الاتصالات) لحي العامرية ومدينة برج العرب - محافظة الاسكندرية، فضلاً عن ضرورة رفع كفاءة الطرق الحيوية وإنارتها مثل (أم زغيو – الكيلو ۲۱ - - الوفاء - نجع كاتب البنجر - النهضة.

تباطؤ الأجهزة المعنية

كما تناقش طلب الإحاطة المقدم من النائبة هدى عبدالستار، بشأن توفير سكن لعدد (17) أسرة من قاطني ثلاثة عقارات بمنطقة الدخيلة الشمعدان نتيجة انهيار أحد العقارات، بتاريخ ۲۰۲۱/۷/۲ الأمر الذي أدى إلى تصدع العقارين المجاورين له، وصدر قرار من الحي المتضرر بهدمهم لأنهم غير مؤهلين للسكن مرة أخرى.

وتناقش اللجنة ايضا طلبي الإحاطة المقدمين من النائبين: محمود قاسم، محمد جبريل، بشأن تباطؤ الأجهزة المعنية بمحافظة الإسكندرية عن استكمال إجراءات نقل باقي السكان الذين تم إخلائهم من مساكنهم بمنطقتي (نجع إسو، ونجع الألومنيوم) بمنطقة مينا البصل إلى مساكن بشائر الخير، حيث إنه تم نقل بعضهم لمساكن بشائر الخير بالإيجار، وعمليات الإخلاء كانت مشوبة بعدم وجود إستراتيجية واضحة لتوفير سكن بديل، محلات بديلة، أو تعويضات بالرغم من إفادة السيد الفريق وزير النقل بسداد مبالغ تعويضات وصلت إلى ۹۰۰ مليون جنيه.

الاعتمادات المالية اللازمة لرفع كفاءة شبكةلصرف الصحي

وتناقش طلب الإحاطة المقدم من النائب محمود قاسم، بشأن توفير الاعتمادات المالية اللازمة لرفع كفاءة شبكة الصرف الصحي بالمناطق الآتية: (الطوبجية، وابور الجاز، مينا البصل، محرم بك، أبيس) - محافظة الاسكندرية، فضلاً عن ضرورة إعادة رد الشيء لأصله بالشوارع التي تم الانتهاء من توصيل المرافق بها (غاز طبيعي – المياه – الكهرباء)، وخاصة أن هذه الشركات قامت بسداد مبالغ | إعادة رد الشيء لأصله للمحافظة.

تدهور شبكة الصرف الصحي وتاثيرها على شبكة الكهرباء

- كما تناقش طلبات الإحاطة المقدمة من: النائب محمد جبريل، بشأن معاناة المواطنين بمساكن (الطوبجية، وابور الجاز، مدينة العرائس) بمنطقة كرموز - غرب محافظة الاسكندرية، من انعدام | الخدمات الأساسية لهم نتيجة تدهور شبكة الصرف الصحي ومدى تأثير ذلك على شبكة الكهرباء والإنارة والطرق، وتأثر السلامة الإنشائية الأمر الذي يتطلب وضع خطة عاجلة للنهوض بكافة خدمات | المواطنين بهم وخاصة الصرف الصحي وصيانة العمارات السكنية.كما تناقش طلبي الإحاطة المقدمين من النائب/ أبو العباس فرحات، بشأن عدم اعتماد المخططات التفصيلية بمحافظة الإسكندرية بالرغم من اعتماد المخطط العام من الهيئة العليا للتخطيط عام ٢٠١٩، الأمر الذي أدى إلى عدم تطبيق الاشتراطات البنائية الجديدة للمدن أو القري على بعض المناطق بأحياء المحافظة.

وتناقش طلب الإحاطة المقدم من النائبة هالة أبو السعد، بشأن تعرض كورنيش الإسكندرية للاهمال والتشوة

البصري، وعدم التزام المحافظة بتنفيذ المبادرة الرئاسية التي تهدف إلى تعميم الهوية | البصرية بجميع المحافظات وأعمال التنسيق الحضاري، ومعالجة التشوهات البصرية للمعالم الأثرية | والسياحية بالتعاون مع الجامعة الألمانية بالقاهرة، فضلاً عن مخالفة أكواد الكورنيش للأكواد والمواصفات العالمية.

كما تناقش طلب الإحاطة المقدم من النائب/ أبو العباس فرحات، بشأن إهدار المال العام نتيجة عدم قيام محافظة الإسكندرية بتشغيل سوق الـ 30 الذي تم إنشائه منذ فترة بملايين الجنيهات ليصبح بديل للأسواق العشوائية بشارع القاهرة والمعهد الديني والمناطق المحيطة، ودراسة مدى إمكانية مشاركة كبار المستثمرين بهذا السوق بنسبة 5% أو 10% من الباكيات، ونقل موقف السيارات بجواره لتوفير وسائل نقل حضارية له.

وتناقش طلبي الإحاطة المقدمين من النائبة/ منى عمر، بشأن: الأول: تراكم القمامة خلف محطة سيدي جابر بامتداد الطريق إلى سموحة، وعدم قيام حي شرق بتجميل المكان باعتباره امتداد طبيعي لمدخل المدينة.

الثاني: استغلال المساكن المتواجدة بالكيلو 5.38 بمحافظة الإسكندرية الغير مأهولة بالسكان لإيواء

المواطنين المنهارة منازلهم.

ومناقشة طلب الاحاطة المقدم من السيد النائب محمود قاسم، بشأن اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال البطيء الشديد في تنفيذ إزالة العقارات التي صدر لها قرارات إزالة (ولا يمكن ترميمها)، وكذا إزالة الأجزاء المتبقية من العقارات التي انهالت بالفعل.