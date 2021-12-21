/667374/أرقام-أفشة-مع-الأهلى-قبل-مواجهة-الرجاء-المغربي-فى-السوبر-الإفريقي

يستعد النادي الأهلي لمباراته غداً الأربعاء أمام نظيرة الرجاء المغربي في بطولة السوبر الإفريقي، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة السابعة مساءً.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

ويعد مجدي"أفشة"، لاعب المارد الأحمر هو أهم اللاعبين المتواجدين داخل القلعة الحمراء في ذلك الوقت، خاصة بعد هدفه “الشهير” في مرمي المنافس نادي الزمالك في النهائي الإفريقي، والذي أحرزه ومنذ ذلك الوقت لمع أسم اللاعب في الدوري المصري وبين جماهير القلعة الحمراء وأصبح لاعب أساسي.

مشاركات أفشة

شارك مجدي افشة مع الأهلي 102 مباراة في جميع البطولا سوء، الدوري المصري، أو بطولة إفريقيا، وكأس مصر والعديد من البطولات الاخري.

فيما أحرز"أفشة" 21 هدف خلال جميع مشاركاته مع الشياطين الحمر، بينما شارك في 27 أسيست مع الفريق خلال جميع المسابقات.

القاب أفشة مع الأهلي

وحصد محمد مجدي”أفشة” عددة بطولات منذ أنضمامه للقلعة الحمراء، وجاء كالأتي:1 لقب الدوري المصري، 2 دوري أبطال إفريقيا، 1السوير المحلي، 1كأس مصر.

قائمة الأهلي

وتضم قائمة الفريق في قطر كلا من: محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير وحمزة علاء ورامي ربيعة وبدر بانون ومحمود متولي وياسر إبراهيم وأيمن أشرف وعلي معلول ومحمود وحيد ومحمد هاني وكريم فؤاد وأكرم توفيق وعمرو السولية وحمدي فتحي وأليو ديانج ومحمد محمود وعمار حمدي ومحمد مجدي افشة واحمد عبدالقادر وطاهر محمد طاهر وحسين الشحات ولويس ميكيسوني وبيرسي تاو ووليد سليمان ومحمود كهربا ومحمد شريف وحسام حسن واحمد نبيل كوكا.

نتيجة مباراة الأهلي ضد سموحة

حقق النادي الأهلي فوز قوي على سموحة 5-1، في المباراة الودية التي جمعت الفريقين على ملعب التتش بالجزيرة، وذلك في إطار الاستعدادات لمباراة الرجاء المغربي في كأس السوبر الإفريقي، المحدد لها يوم 22 ديسمبر الجاري في قطر.

أحرز لويس ميكيسوني الهدف الأول في الدقيقة الـ١٦ من أحداث الشوط الأول، بعدما تسلم بينية رائعة وراوغ دفاع سموحة وسدد كرة أرضية في المرمى لم يتمكن الحارس من التصدي لها.

وسجل الأهلي ثاني أهدافه في الدقيقة الـ٢٤ عن طريق بيرسي تاو مهاجم الفريق، بعدما استقبل تاو بينية رائعة من حسين الشحات داخل منطقة الجزاء، ليراوغ المدافع ويسدد رائعة على يسار حارس سموحة.