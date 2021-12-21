/667376/مبلغ-مالي-وعربية-مستقبل-وطن-يقدم-هدية-الرئيس-لأسرة-السيدة-عائشة-بعد-لقاء-الجمعة-والأسرة-شكرا-للرئيس-الإنسان-والبسيط

تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، لبى حزب مستقبل وطن طلبات أسرة منطقة السيدة عائشة والتي إلتقت بالرئيس عبدالفتاح السيسي صدفة الجمعة الماضية أثناء جولته بالمنطقة، حيث قام وفد من الحزب بزيارة الأسرة وتقديم مبلغ مالي لها وتخصيص سيارة أيضا.

دوت الخليج يرصد تفاصيل لقاء أسرة السيدة عائشة

أسرة السيدة عائشة

البداية كانت من لقاء الرئيس السيسي بالأسرة أثناء مروره بمنطقة السيدة عائشة، حيث دار حوار ونقاش وتبادل السلام مع الاب والأولاد واسألهم الرئيس عن أحوالهم واحتياجاتهم لتفاجى الأسرة بوفد من حزب مستقبل وطن يزورهم بالمنزل يحملون إليه هدية الرئيس عبد الفتاح السيسى، مؤكدين للمواطن أن الرئيس وجه بتلبية جميع طلباته.

وأوضح المواطن تفاصيل لقاءه بالرئيس السيسي،”حيث أثناء توجهه إلى مدينة نصر، وأثناء مروره على كوبرى السيدة عائشة، فوجئ بمن يناديه للقاء سيادة الرئيس، قائلا: "فوجئت بمن ينادينى للقاء سيادة الرئيس ولأن الموضوع كان مفاجئا بالنسبة لى فلم أصدق حتى فتح الرئيس باب سيارته وسلم على وعلى الأولاد".

وتابع حديثه ":كنت سعيدا جدا بأننى التقيت الرئيس الأب الإنسان ولمست فيه البساطة أثناء حديثى معه، حيث كانت مفاجأة جميلة جدا" كما توجهت زوجة المواطن بالشكر للرئيس السيسى قائلة "كل الشكر للرئيس أنت أب لنا وربنا يخليك لينا".