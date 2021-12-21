/667378/رعاية-صحية-مجانية-15-إلتزام-من-الدولة-تجاه-كبار-السن

يتضمن مشروع قانون المسنين الجديد، العديد من المزايا والمكتسبات التي تخدم فئة كبيرة من المواطنين، كما أن الهدف الرئيسي من القانون هو حماية كبار السن في مصر.

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وفي ضوء ذلك، حدد القانون دور الدولة والتزاماتها في حدود إمكانياتها المالية والبشرية، تجاه كبار السن، كالتالي:

1- إيجاد نظام للمعاشات للمتقاعدين عن العمل يكفل لهم معاشا يغطى حاجاتهم الأساسية.

2 -إيجاد نظام للضمان الاجتماعي لتقديم المعونة المالية لغير مستحقي المعاشات ولمستحقي المعاشات التي لا تغطى حاجاتهم الأساسية هم ومن يعولونهم.

3 -إقامة نظام للرعاية الصحية المجانية للمسنين غير القادرين على تحمل نفقات تلك الرعاية أو على الاشتراك فى نظم التأمين الصحي .

4- توفير عدد آاف من دور رعاية المسنين.

5- التشجيع والدعم المادي لإقامة الأندية والجمعيات الخاصة بالتقاء المسنين وممارسة الأنشطة المختلفة.

6- إيجاد برامج للتعليم المستمر وتعليم الكبار.

7- إيجاد برامج لإعداد العاملين لمرحلة الانتقال من مرحلة العمل إلى مرحلة التقاعد ولتوعيتهم بحقوقهم وبالأنشطة التي تحميهم من الوحدة والانعزال عن المجتمع.

8 -إنشاء قنوات إذاعية وتلفزيونية خاصة بالمسنين, والسماح للمسنين بالمشاركة فى إعداد وتقديم تلك البرامج .

9 -اعتبار رعاية المسنين جزءا من خطة التنمية فى الدولة، وفصلا خاصا من فصول الإنفاق فى الميزانية العامة . 10 -اعتبار رعاية المسنين موضوعا هاما من موضوعات التعاون الدولي مع الدول الأخرى ومع المنظمات الدولية.

11- توفير طرق تقديم المشورة القانونية المجانية للمسنين غير القادرين على تحمل نفقات تلك المشورة.

12- تيسير إجراءات اللجوء إلى القضاء للمسنين، واعتبار قضاياهم ذات طبيعة مستعجلة.

13- تيسير سبل انجاز تعاملات المسنين مع الأجهزة الحكومية.

14- تحديد أرقام هاتفية خاصة بتلقي شكاوى المسنين والإعلان الكافي عنها.

15- إجراء إحصاء دوري للمسنين, وإجراء دراسات بشأن مشاكلهم وسبل مواجهتها.