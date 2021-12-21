الصحة: تحقيق 78.9% من المستهدفين بحملة التطعيم ضد شلل الأطفال

جدة - نرمين السيد - أعلن وزير التعليم العالى والبحث العلمى والقائم بعمل وزير الصحة والسكان، عن الانتهاء من تطعيم 13 مليون و127 ألفا و596 طفل حتى نهاية أمس الإثنين، ثانى أيام إطلاق الحملة القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال.





واطلع الوزير على تقرير يومى عن عمل الحملة القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال مقدم من الدكتور علاء عيد رئيس قطاع الطب الوقائى بوزارة الصحة، والذى تضمن أهم الملاحظات الميدانية وتحديات العمل، بناء على

أن المرور الميدانى على محافظتى الشرقية، والقليوبية ومنطقة الهجانة بالقاهرة، وبعد الاطلاع على تقارير وكلاء الوزارة فى جميع المحافظات، لمتابعة سير العمل الميدانى للفرق والمشرفين.



وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان، أن نسبة الإنجاز فى ثانى أيام الحملة بلغت 78.9% من المستهدف الذى يبلغ 16 مليون و635 ألفا و173 طفل، مشيرا إلى أن الأطفال المطعمين بينهم 13948 من غير المصريين المقيمين على أرض مصر.



وأضاف عبدالغفار أن الوزير أطلق الحملة القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال، يوم الأحد 19 ديسمبر 2021 ويستمر عملها لمدة 4 أيام، لرفع المناعة المجتمعية لدى جميع الأطفال من عمر يوم حتى خمس سنوات، مؤكدا أن الحملة مجانية والطعم المستخدم، هو طعم شلل الأطفال الفموى، حيث يتم تطعيم الطفل بنقطتين فى الفم مع التأكد من البلع، لحماية الأطفال من هذا المرض شديد العدوى الذى يسبب إعاقة مدى الحياة.

وأكد الدكتور حسام عبدالغفار، أن الوزير أشاد بأداء الفرق الطبية المشاركة فى الحملة وما نجحوا فى تحقيقه من المستهدف، رغم الظروف الجوية الصعبة التى شهدتها معظم محافظات الجمهورية منذ صباح يوم أمس الإثنين.