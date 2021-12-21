وزير الرى يكشف عن عنوان أسبوع القاهرة الخامس للمياه

جدة - نرمين السيد -

وقال عبدالعاطى، إن أسبوع القاهرة الخامس للمياه سيعقد تحت عنوان "المياه على رأس أجندة المناخ العالمى".

وأكد وزير الرى، امتلاك البلدين للعديد من الخبرات فى مجال المياه والتى يمكن تبادلها، وأطلع السفير المجرى على الإجراءات التى تقوم بها وزارة الرى حاليا لتحسين وتطوير منظومة الرى والتكيف مع الآثار السلبية للتغيرات المناخية، مثل مشروعات تأهيل الترع والمساقى، والتحول للرى الحديث، ومشروعات إعادة استخدام مياه الصرف الزراعى، وأعمال الحماية من أخطار السيول، وأعمال حماية الشواطئ، وتأهيل منشآت الرى وغيرها.

وأشار إلى تطلع مصر لاستمرار مسيرة التعاون وتبادل الخبرات مع المجر فى هذه المجالات، وذلك فى إطار مذكرة التفاهم الموقعة سابقًا بين البلدين فى مجالات الإدارة المتكاملة للموارد المائية، وتقنيات تحسين نوعية المياه، والتدريب ورفع قدرات المتخصصين فى مجال المياه، من خلال التعاون الفنى والبحثى بين الجانبين.

واستعرض الوزير، مساهمات مصر فى الائتلاف الدولى للمياه والمناخ، وهو أحد المبادرات الدولية والتى تهدف بشكل رئيسى لتحقيق التكامل بين أجندتى المياه والمناخ، والتعجيل من تحقيق الهدف السادس من أهداف التنمية المستدامة والمعنى بقطاع المياه، والاهتمام بوضع حلول مستدامة وتبنى سياسات رشيدة للتعامل مع قضايا المياه والمناخ، حيث يعمل هذا الائتلاف تحت قيادة عدد كبير من المنظمات الأممية المعنية ومنها المنظمة العالمية للأرصاد الجوية والتى تعد من أهم مؤسسى هذا الائتلاف، والذى يضم فريق رفيع المستوى "مجلس القادة" أبرزهم رئيسى دولتى المجر وطاجيكستان وهو الكيان الرئيسى المحرك لهذا الائتلاف.

كما استعراض موقف الاستعدادات الجارية لعقد أسبوع القاهرة الخامس للمياه فى شهر أكتوبر من العام القادم، والمشاركة المجرية المنتظرة فى فعاليات الأسبوع، مع التأكيد على أهمية التعاون والتنسيق وتبادل الرؤى بين مؤتمر كوكب بودابست وأسبوع القاهرة للمياه.

وشاركت المجر بشكل متميز ورفيع المستوى فى فعاليات أسبوع القاهرة الرابع للمياه والذى عقد فى شهر أكتوبر الماضى، وألقى الرئيس المجرى كلمة فى حفل الافتتاح، كما شارك عدد كبير من الفنيين والخبراء المجريين فى فعاليات الأسبوع، بالإضافة لمشاركة عدد من الشركات المجرية فى المعرض المقام على هامش الأسبوع.

وأوضح الدكتور عبدالعاطى، أن أسبوع القاهرة الخامس للمياه سيعقد تحت عنوان "المياه على رأس أجندة المناخ العالمى"، إيمانا من الدولة المصرية بأهمية محور المياه فى ملف تغير المناخ، مشيرا إلى أهمية هذا الأسبوع، والذى سيتم رفع التوصيات الصادرة عنه لمؤتمر المناخ ، COP27الذى تستضيفه مصر العام القادم ممثلة عن القارة الإفريقية.

وأكد ضرورة وضع محور المياه على رأس أجندة المؤتمر لإعطاء دفعة لقضايا المياه على الأجندة العالمية للتغيرات المناخية، مع الإشارة لأهمية تحقيق التكامل وتنسيق الرؤى بين مخرجات أسبوع القاهرة الخامس للمياه والائتلاف الدولى للمياه والمناخ، كمدخلات لمؤتمر الأمم المتحدة للمراجعة الشاملة لنصف المدة والخاص بالمياه والمقرر تنظيمه فى مارس عام 2023.

كما تم استعراض عروض الشركات المجرية التى تعمل فى مجال المياه، لبحث سبل الاستفادة من أعمال هذه الشركات، وما تقدمه من تقنيات وتكنولوجيا حديثة فى تطوير وتحديث المنظومة المائية فى مصر وتعظيم العائد من وحدة المياه.

من جانبه، أكد السفير المجرى قوة العلاقات التى تربط بين مصر والمجر فى جميع المجالات، لا سيما فى مجال الموارد المائية.

وكان وزير الرى، التقى مع مسؤولى عدد من الشركات المجرية على هامش مشاركته فى مؤتمر "كوكب بودابست"، حيث التقى مع مسؤولى شركة "المياه والتربة" المجرية، حيث تم عرض تقنية رش سطح التربة المراد زراعتها بمنتجات عضوية صديقة للبيئة لزيادة قدرتها على الاحتفاظ بالمياه، الأمر الذى يسهم فى ترشيد المياه، كما التقى مع شركة "الشراكة المائية" المجرية، وشركة "تكنولوجيا البيئة" السويسرية، ومسؤولى وكالة ائتمان الصادرات الرسمية بدولة المجر.

يشار إلى أن الدكتور عبدالعاطى، شارك فى مؤتمر "كوكب بودابست للتنمية المستدامة" والمنعقد فى نهاية شهر نوفمبر الماضى، والذى يتناول أهم القضايا المعنية بالتنمية المستدامة وعلى رأسها قضية الموارد المائية، وذلك تلبية لدعوة الرئيس المجرى يانوش آدير، وفى ضوء نتائج زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسى، لدولة المجر فى شهر أكتوبر الماضى، والتقى وزير الرى بالرئيس المجرى فى جلسة نقاشية لأعضاء "لجنة القادة المعنية بالمياه والمناخ"، وشاندور بنتير الوزير المعنى بملف المياه بالحكومة المجرية، وبيترى تالاس الأمين العام للمنظمة العالمية للأرصاد الجوية، بالإضافة إلى عقد العديد من اللقاءات الثنائية على هامش المؤتمر مع وزراء المياه وكبار المسؤولين بالعديد من الدول والمنظمات الدولية المشاركين بالمؤتمر، لمناقشة سبل تعزيز التعاون المشترك فى مجالات إدارة المياه.