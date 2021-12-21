ردا على أمريكا.. متحدث الخارجية: ليس من المناسب التطرق لأحكام القضاء

قال السفير أحمد حافظ المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أنه ليس من المناسب إطلاقًا التعليق بأي شكل على، أو التطرق إلى، أحكام تصدر من القضاء تنفيذًا لقوانين واستنادًا لأدلة وأسانيد دامغة وقاطعة في إطار مسار قضائي عادل ونزيه ومستقل.
وجاء ذلك ردًا على سؤال من مراسل وكالة أنباء الشرق الأوسط (أ ش أ) حول ما أشار إليه متحدث وزارة الخارجية الأمريكية مما أسماه خيبة أمله جراء الأحكام القضائية المصرية الصادرة أمس.
وأكد حافظ أنه لا يجوز تناول مثل تلك المسائل القضائية في أي أطر سياسية، أو ربطها بمسار العلاقات بين البلدين، لما ينطوي عليه ذلك من تعقيدات غير مبررة.
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