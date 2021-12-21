/667382/مؤتمر-صحفي-لموسيماني-والشناوي-قبل-مواجهة-الرجاء-المغربي

يقام اليوم الثلاثاء، مؤتمر صحفي ويحضران كل من بيتسو موسيماني، المدير الفني بالأهلي، ومحمد الشناوي قائد الفريق، وذبك قبل مواجهة الرجاء المغربي في السوبير الإفريقي.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

ومن المقرر أن يقام في تمام الساعة السادسة والنصف مساء اليوم الثلاثاء، في ملعب أحمد بن علي بالريان والذي يستضيف المباراة غدا الأربعاء.

قائمة الأهلي

وتضم قائمة الفريق في قطر كلا من: محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير وحمزة علاء ورامي ربيعة وبدر بانون ومحمود متولي وياسر إبراهيم وأيمن أشرف وعلي معلول ومحمود وحيد ومحمد هاني وكريم فؤاد وأكرم توفيق وعمرو السولية وحمدي فتحي وأليو ديانج ومحمد محمود وعمار حمدي ومحمد مجدي افشة واحمد عبدالقادر وطاهر محمد طاهر وحسين الشحات ولويس ميكيسوني وبيرسي تاو ووليد سليمان ومحمود كهربا ومحمد شريف وحسام حسن واحمد نبيل كوكا.

نتيجة مباراة الأهلي ضد سموحة

حقق النادي الأهلي فوز قوي على سموحة 5-1، في المباراة الودية التي جمعت الفريقين على ملعب التتش بالجزيرة، وذلك في إطار الاستعدادات لمباراة الرجاء المغربي في كأس السوبر الإفريقي، المحدد لها يوم 22 ديسمبر الجاري في قطر.

أحرز لويس ميكيسوني الهدف الأول في الدقيقة الـ١٦ من أحداث الشوط الأول، بعدما تسلم بينية رائعة وراوغ دفاع سموحة وسدد كرة أرضية في المرمى لم يتمكن الحارس من التصدي لها.

وسجل الأهلي ثاني أهدافه في الدقيقة الـ٢٤ عن طريق بيرسي تاو مهاجم الفريق، بعدما استقبل تاو بينية رائعة من حسين الشحات داخل منطقة الجزاء، ليراوغ المدافع ويسدد رائعة على يسار حارس سموحة.