موسيماني يعقد اجتماعًا مع لاعبي الأهلي بالفيديو

/667383/موسيماني-يعقد-اجتماعا-مع-لاعبي-الأهلي-بالفيديو

يعقد موسيماني المدير الفني للنادي الأهلي جلسة بين اللاعبين اليوم الثلاثاء، في فتدق الإقانة لللفرقي، وذلك للمنافشة في مباراة غداً أمام الرجاء المغربي.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

ويقوم موسيماني بشرح العديد من الأمور الفنية للاعبين وذلك لتجهيز الجميع الاعبين لمباراة التي تقام غدا الأربعاء على ملعب أحمد بن علي بالريان.

ومن ناحيه اخري ترجي بعثة النادي الأهلي مسحة طبية قبل مواجهة الرجاء قي السوبر الإفريقي.

قائمة الأهلي

وتضم قائمة الفريق في قطر كلا من: محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير وحمزة علاء ورامي ربيعة وبدر بانون ومحمود متولي وياسر إبراهيم وأيمن أشرف وعلي معلول ومحمود وحيد ومحمد هاني وكريم فؤاد وأكرم توفيق وعمرو السولية وحمدي فتحي وأليو ديانج ومحمد محمود وعمار حمدي ومحمد مجدي افشة واحمد عبدالقادر وطاهر محمد طاهر وحسين الشحات ولويس ميكيسوني وبيرسي تاو ووليد سليمان ومحمود كهربا ومحمد شريف وحسام حسن واحمد نبيل كوكا.

نتيجة مباراة الأهلي ضد سموحة

حقق النادي الأهلي فوز قوي على سموحة 5-1، في المباراة الودية التي جمعت الفريقين على ملعب التتش بالجزيرة، وذلك في إطار الاستعدادات لمباراة الرجاء المغربي في كأس السوبر الإفريقي، المحدد لها يوم 22 ديسمبر الجاري في قطر.

أحرز لويس ميكيسوني الهدف الأول في الدقيقة الـ١٦ من أحداث الشوط الأول، بعدما تسلم بينية رائعة وراوغ دفاع سموحة وسدد كرة أرضية في المرمى لم يتمكن الحارس من التصدي لها.

وسجل الأهلي ثاني أهدافه في الدقيقة الـ٢٤ عن طريق بيرسي تاو مهاجم الفريق، بعدما استقبل تاو بينية رائعة من حسين الشحات داخل منطقة الجزاء، ليراوغ المدافع ويسدد رائعة على يسار حارس سموحة.