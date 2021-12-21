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خطوات تسجيل لقاح كورونا للأطفال والكبار ، الكثير من الأسر فى مصر تبحث عن الطريقة التى من خلالها يمكن الحصول على اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد.

دوت الخليج

خطوات تسجيل لقاح كورونا للأطفال والكبار

ولشهور تفشى فيروس كورونا فى العديد من الدول العربية والدولية ومنها مصر، ولذا خصصت منظمة الصحة العالمية عددًا من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد.

ويمكن للمواطنين التسجيل للحصول على لقاح كورنا من خلال الموقع الرسمي لوزارة الصحة والسكان، ومن ثم يتم التواصل لتحديد الوقت المحدد لأخذ اللقاح.

وكانت وزارة الصحة والسكان قد حددت فى وقت لاحق، العديد من الأماكن المتاحة التى يمكن فيها أخذ لقاح كورونا، سواء فى المراكز المتنقلة أو فى محطات مترو الأنفاق.

كما يمكن تسجيل خطوات لقاح كورونا إلكترونيًا من المنزل، تسهيلًا على المواطنين الراغبين فى أخذ اللقاح المضاد.

تعرف على خطوات تسجيل لقاح كورونا للأطفال والكبار

ونشير فى السطور التالية خطوات تسجيل لقاح كورونا للأطفال والكبار، وذلك من خلال الدخول إلى الموقع الرسمي لوزارة الصحة والسكان.

وننشر فى السطور التالية خطوات الحصول على لقاح كورونا:-

- أولًا عليك الدخول إلى الموقع الرسمي لوزارة الصحة لتسجيل لقاح كورونا.

- ثانيًا.. يجب عليك اختيار أيقونة تسجيل طلب الحصول على لقاح كورونا.

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- ثالثًا.. من الضروري على الراغب فى الحصول على لقاح كورونا أن يكتب البيانات الخاصة به بدقة.

- رابعًا.. من الضروري أن يختار الطالب محافظة الإقامة والمركز التابع له حتى يذهب لأخذ اللقاح.