/667388/علاء-قريطم-الرئيس-السيسي-أعاد-الاهتمام-بالصعيد-بعد-سنوات-كثيرة-من-الإهمال

قال النائب علاء قريطم، عضو مجلس النواب، أن محافظات الصعيد شهدت خلال السنوات القليلة الماضية طفرة تنموية على مستوى المشروعات القومية والبنية التحتية وكذلك توفير كافة الخدمات لأهالينا في تلك المحافظات، مؤكدًا أن الرئيس السيسي أعاد الاهتمام بالصعيد بعد سنوات كثيرة من الاهمال .

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وأضاف قريطم، في تصريحات له، أن ما حدث في الصعيد خلال الـ 7 سنوات الماضية، لم يحدث هناك على مدار عقود طويلة، مشيدًا بما يتم تنفيذه كذلك ضمن المشروع القومي لتطوير وتنمية الريف المصري ( حياة كريمة ) في كافة محافظات الجمهورية ومن بينها محافظات الصعيد.

وأشاد عضو مجلس النواب، بالميزانيات المرصودة من جانب الدولة المصرية لتنمية محافظات الصعيد، خاصة أن تكلفة مشروعات التنمية في الصعيد وصلت إلى 400 مليار جنيه خلال 8 سنوات، وذلك قبل إدخال مبادرة "حياة كريمة" لتطوير الريف المصري هناك، مؤكدًا أن كل تلك المشروعات ساهمت كذلك في توفير العديد من فرص العمل للشباب في تلك المحافظات.

علاء قريطم: الرئيس السيسي أعاد الاهتمام بالصعيد بعد سنوات كثيرة من الإهمال

وأكد النائب علاء قريطم، أن ما أعلنته وزارة التخطيط، بأن محافظات جنوب مصر حظيت باستثمارات حكومية بخطة العام المالي الحالي 2021 - 2022، بإجمالى 92,4 مليار جنيه، أمر يدل على الجهود المبذولة في هذا الملف، كما إنه يهدف لتحسين جودة الحياة هناك والاهتمام بالمواطن المصري في كافة المحافظات.