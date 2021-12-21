/667389/هشام-حسين-يطالب-بلجنة-فنية-لكشف-أسباب-انقطاع-المياه-بمنطقة-الطوابق-في-فيصل

تقدم الدكتور هشام حسين، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة للحكومة ممثلة في وزارة الإسكان والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي بشأن استمرار مشكلة نقص المياه في منطقة الطوابق بفيصل في محافظة الجيزة.

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وأوضح النائب في طلب الإحاطة، أن هذه المنطقة التي يقطنها عدد كبير من المواطنين تعاني أشد المعاناة بسبب الانقطاع المستمر للمياه بدون إيجاد حل نهائي لتلك المشكلة.

وأشار الدكتور هشام حسين، أنه سبق وتم التواصل لأكثر من مرة في هذا الشأن ولكن يتم الحل بشكل مؤقت لتعود المشكلة من جديد بعد فترة قليلة.

وطالب عضو مجلس النواب، وزارة الإسكان بتكليف شركة مياه الشرب والصرف الصحي لتشكيل لجنة لعمل تقرير كامل ووافي بشأن المشكلة مع وضع الحلول اللازمة لها في أسرع وقت ممكن مراعاة لظروف المواطنين

انهيار عقار الدخيلة

تستأنف اللجان النوعية بمجلس النواب عقد اجتماعتها غدا الأربعاء لمناقشة عدد من طلبات الاحاطة والاقتراحات ومشروعات القوانين المقدمة من النواب، حيث تعقد لجنة الادارة المحلية برئاسة النائب احمد السجيني اجتماعا لمناقشة عدد من طلبات الاحاطه المقدمة من الهيئة البرلمانية لمحافظة الاسكندريةوذلك بحضور المحافظ.

كما تناقش اللجنة طلب الإحاطة المقدم من النائبة هدى عبدالستار، بشأن توفير سكن لعدد (17) أسرة من قاطني ثلاثة عقارات بمنطقة الدخيلة الشمعدان نتيجة انهيار أحد العقارات، بتاريخ ۲۰۲۱/۷/۲ الأمر الذي أدى إلى تصدع العقارين المجاورين له، وصدر قرار من الحي المتضرر بهدمهم لأنهم غير مؤهلين للسكن مرة أخرى.

حيث تناقش اللجنة :طلبات الاحاطة المقدمة من النواب : علي دسوقي, عمر الغنيمي , محمد اسماعيل, أحمد مهني, بشأن توفير الاعتمادات المالية اللاومة لتنفيذ أعمال رصف محوري شارعي أحمد ابو سليمان وترعة المنتوة المردومة, حيث يربطان محور المحمودية الجديد مع شارعي مصطفى كامل وميدان الساعة, وئالك سوف يساعد على تحقيق المستهدف من انشاء محور المحمودية وتيسير حركة المرور .