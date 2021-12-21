رسمياً.. رؤوف خليف معلقًا على السوبر الافريقي بين الاهلي والرجاء المغربي

/667393/رسميا--رؤوف-خليف-معلقا-على-السوبر-الافريقي-بين-الاهلي-والرجاء-المغربي

أعلت قنوات بي ان سبورت”القطرية”، عن أن رؤوف خليف هو معلقًا على السوبر الإفريقي بين الأهلي والرجاء المغربي، بدلاً من عصام الشوالي، وذلك بعد وفاة والدة.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

ومن المقرر أن يقوم رؤوف خليف بالتعليق على مباراة الأهلي والرجاء المغربي في السوبر الإفريقي، والتي تقام غداً الأربعاء في تمام الساعة السابعة مساءً.

نتيجة مباراة الأهلي ضد سموحة

حقق النادي الأهلي فوز قوي على سموحة 5-1، في المباراة الودية التي جمعت الفريقين على ملعب التتش بالجزيرة، وذلك في إطار الاستعدادات لمباراة الرجاء المغربي في كأس السوبر الإفريقي، المحدد لها يوم 22 ديسمبر الجاري في قطر.

أحرز لويس ميكيسوني الهدف الأول في الدقيقة الـ١٦ من أحداث الشوط الأول، بعدما تسلم بينية رائعة وراوغ دفاع سموحة وسدد كرة أرضية في المرمى لم يتمكن الحارس من التصدي لها.

وسجل الأهلي ثاني أهدافه في الدقيقة الـ٢٤ عن طريق بيرسي تاو مهاجم الفريق، بعدما استقبل تاو بينية رائعة من حسين الشحات داخل منطقة الجزاء، ليراوغ المدافع ويسدد رائعة على يسار حارس سموحة.

شركة مرسول

وتمكنت شركة مرسول أن ترعى النادي الأهلي في مباراة كأس السوبر الأفريقي، بعدما أنهت الإتفاق مع شركة برزنتيشن سبورتس، صاحبة حقوق الرعاية للقلعة الحمراء، وسيتم لصق الشعار على قميص النادي الأهلي خلال مباراة الرجاء المغربي.

وتمتاز شركة مرسول بأنها أكبر شركة تكنولوجية خاصة بالتصويل عند الطلب، وتم تأسيسها منذ عام 2015 برئاسة أيمن السند ونايف هزازي، وتتواجد خدمة مرسول داخل 10 مدن مصرية، ولديها 130 ألف مندوب.

وأكد ناسف السمري، الشريك المؤسس للشركة السعودية أنه سعيد بالتواجد في رعاية النادي الأهلي خلال اللقاء الهام أمام الرجاء المغربي، وأن الشركة تسعى لبناء شراكة ممتدة مع النادي الأهلي بشكل مستمر.