أبرز المعلومات حول دليلة المتهمة بالإساءة لفنانات مصر.. تعرف عليها

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أحدثت الفنانة المصرية دينا حسين الشهيرة بدليلة ضجة عارمة في الوسط الفني بعد أن انتشر فيديو لها، أساءت من خلاله لفنانات مصر.

دوت الخليج يرصد أبرز المعلومات حول المطربة دينا حسين التي اُتهمت بالإساءة لفنانات مصر.

وهو ما دفع رواد السوشيال ميديا للبحث عنها ومعرفة معلومات أكثر عن حياتها الشخصية.

أبرز المعلومات حول دينا حسين

- دينا حسين هي مطربة مصرية.

- اشتهرت باسم «دليلة».

- تعمل بدار الأوبرا المصرية تحديدًا في مسرح سيد درويش بالإسكندرية.

- تقيم في مدينة الإسكندرية وهي من مواليد 2 يونيو 1992.

- درست في كلية السياحة والفنادق.

كانت أُثيرت حالة واسعة من الجدل خلال الساعات الماضية بعدما عرضت قناة «الجزيرة»، مقطع فيديو للفنانة المصرية دينا حسين، الشهيرة بـ «دليلة»، والتي كانت قد سجلته في مارس من العام الماضي.

دليلة تُسئ لفنانات مصر

وقالت خلال الفيديو إنها ترفض تقديم تنازلات للمنتجين وصناع الفن حتى تحصل على فرصتها، ولا ينبغي تعميم النماذج السيئة على الجميع.

بيان الاتحاد العام للنقابات الفنية بشأن دليلة

الأمر الذي دفع الاتحاد العام للنقابات الفنية بيانًا استنكر فيه ما قالته الفنانة دينا حسين الشهيرة عن فناني مصر وإساءتها لهم في مقطع فيديو نشرته عبر حسابها على «فيس بوك»

أضاف البيان "إن هذا الفيديو وبشكل ضمني من شأنه التشهير بسمعة فنانات مصر وعبقرياتها التي فازت بالنصيب الأكبر من الألقاب المشرفة عبر تاريخ الفنون الحديثة مثل كوكب الشرق وسيدة الشاشة العربية وسيدة المسرح العربي وهذا على سبيل المثال لا الحصر"

وتابع بيان الاتحاد "لقد سعت الفنانة إلى تحقيق الشهرة و"التريند" دون الالتفات لقيم الولاء والانتماء لهذا الوطن الذي شهد مولد الفن والثقافة على وجه الآرض منذ آلاف السنين"

واختتم البيان "هذا وسوف يستخدم اتحاد النقابات الفنية حقه في تقديم بلاغات رسمية للجهات المعنية للتخذ إجراءات حاسمة في مواجهة كل من تسول له نفسه أنه يستطيع نشر أحاديث عامة عن وقائع غير محددة دون أي أدلة أو براهين لتحقيق مكاسب على حساب سمعة مصر بإهانة الفن وصناع الفنون الذين يقومون بدور الظهير الثقافي لقضايا الوطن والمواطنة من خلال الأعمال التي تزرع القيم النبيلة في وجدان الجماهير"

دليلة تدافع عن نفسها وتكشف حقيقة إسائتها لفنانات مصر

ومن ثم خرجت دليلة للدفاع عن نفسها من خلال مقطع فيديو نشرته عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، قالت خلاله: "هذا الفيديو نشرته العام الماضي، وكنت أشكو فيه مشاكل الإنتاج، وهذا الكلام كان بيني وبين أصدقائي على "فيسبوك"، ولم أوجه حديثي إلى العامة".

وأضافت: "ولا أعرف لماذا أُعيد نشره بعد مرور كل هذا الوقت، خاصةً أنه انتشر على نطاق واسع وقتها، وبعدها حللت ضيفة في برنامج "صبايا الخير" مع ريهام سعيد، وتحدثت عن الفيديو وأوضحت ما كنت أقصده من خلاله".

وتابعت قائلة: "أكدت وقتها أن النماذج السيئة ليست غالبة على الوسط الفني، وإنما هي فئة قليلة، وكما يوجد الصالح فهناك الطالح".

واستطردت: "مرّ الموضوع وبعد ذلك طرحت أغنيتي، وعملت وأكملت حياتي بشكل طبيعي، وبعد مرور نحو 9 أشهر، لا أعلم لماذا عرضت قناة "الجزيرة" الفيديو في الوقت الحالي، أنا بريئة منها ومليش أي علاقة بيها".

واختتمت حديثها قائلة: "مصر هي هوليود الشرق، وأنا حتة عيلة مقدرش أسئ لفنانان مصر، أنا عايشة وباكل وبشتغل فيها.. هي مصدر رزقي"