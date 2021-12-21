«ظبط خروجاتك».. تعرف على الأجازات الرسمية في 2022

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قائمة اجازات شهر يناير 2022 ، «بكرة أجازة».. عبارة تنشرح بها قلوب العديد من الموظفين والعاملين بالقطاعات العامة والخاصة، وأيضا الطلاب في شتى المراحل التعليمية، وذلك لحصولهم على قسطًا من الراحة في العمل الذي تحول إلى روتين يومي، لذلك يبحث الكثير في مطلع كل عام عن مواعيد الأجازات الرسمية، وذلك لترتيب الخروجات مع الأصدقاء والأقارب بهذه الأيام.

قائمة اجازت شهر يناير 2022

في هذه السطور القليلة التالية، يستعرضدوت الخليج مواعيد الأجازات الرسمية التي يشهدها عام 2022 وبالأيام المحدده لها. عيد الميلاد المجيد

يهل علينا عام 2022 بأولى أعياده المتمثل في عيد الميلاد المجيد الموافق ليوم الجمعة 7 يناير، حيث تتبع الكيسة القبطية التقويم الشرقي "اليوليوسي" بدلا من التقويم الميلادي، لذلك يكون العيد في السابع من يناير بدلا من الخامس والعشرين من ديسمبر.

عيد الشرطة

موقعة الإسماعيلية التي دارت أحداثها في عام 1952 والتي راح ضحيتها 50 وإصيب 80 آخرون من رجال الشرطة على يد الاحتلال الانجليزي بعد أن رفضو تسليم أسلحتهم، وإخلاء مبنى المحافظة للاحتلال، وقعت في الـ25 من يناير، لذلك جعلت عيدًا للشرطة ويحتفل به المصريين هذا العام يوم 28 يناير الموافق اليوم الخميس.

عيد تحرير سيناء

يعد عام 1982 عامًا مثاليا لمصر حيث استردت فيه أرضها التي لطالما حاربت من أجلها كثيرا، حيث انسحبت قوات الاحتلال الاسرائيلي من الأراضي المصرية يوم 25 أبريل، لذلك جُعلت أجازة رسمية نحتفل بها كل عام عيد العمال.

1 مايو يعتبر يومًا عالميا للاحتفال بالعمال في كل بلاد العالم، لذلك جعلته مصر اجازة رسمية في شتى المؤسسات الحكومية تقديرا للجهود التي يقوم بها العمال في شتى ربوع مصر.

شم النسيم

مع بداية فصل الربيع من كل عام يحتفل المصريين بعيد شم النسيم والذي يوافق 3 مايو، حيث يكون له طقوس خاصة واحتفالات معينة من تلوين البيض وأكل الفسيخ وغيره.

ثورة 30 يونيو

يحتفل المصريون بهذه المناسبة، بعد الإطاحة بجماعة الإخوان الإرهابية من السلطة إثر احتجاجات ضخة قاموا بها في ميادين مختلفة بمصر، وتأتي الأجازة الرسمية لها هذا العام يوم 1 يوليو الموافق ليوم الخميس.

عيد الثورة

24 يوليو هو أجازة رسمية في مصر، احتفالا بثورة 1952 التي أدت إلى جمهورية جديدة.

عيد القوات المسلحة

يعتبر السادس من أكتوبر هو عيد للقوات المسلحة، وذلك عقب الانتصار على قوات الاحتلال الاسرائيلي وعبور قناة السويس، لذلك يحتفل بهذا الانتصار المصريين في كل عام يوم 6 أكتوبر.

رأس السنة الهجرية

12 أغسطس القادم يتوافق مع بداية رأس السنة الهجرية، اليوم الذي ينتظره المسلمين لبداية عامًا جديدًا للاحتفال بهجرة الرسول محمد صلي الله عليه وسلم، من مكة إلى المدينة المنورة.

المولد النبوي الشريف

وفي يوم 18 اكتوبر من عام 2022، يحتفل المسلمون جميعا بذكرى مولد الرسول صلى الله عليه وسلم، ولذلك تعتبر عطلة رسمية في الدولة المصرية.

أجازات غير رسمية

وهناك بعض الأجازات الغير رسمية التي تتمثل في يوم الشهيد 9 مارس، وعيد الأم الموافق 21 مارس، وتحرير طابا 19 مارس، ومناسبة عيد الجلاء 18 يونيو، وعيد وفاء النيل 15 أغسطس، ثم عيد النصر 23 سبتمبر.