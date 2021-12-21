«الداخلية» تشارك فى الاحتفال باليوم العالمى لذوى الهمم بسوهاج

جدة - نرمين السيد - شاركت وزارة الداخلية الاحتفال باليوم العالمى للأشخاص ذوى الهمم، فى إطار سياستها الهادفة فى أحد محاورها إلى تفعيل الدور المجتمعى بأجهزة الوزارة، والحرص على مد جسور التواصل الاجتماعى مع كل أطياف الشعب، من خلال تفعيل المبادرات الإنسانية فى شتى المجالات، والمشاركة الفعالة والإيجابية مع كل مؤسسات المجتمع؛ لتوطيد أواصر الثقة بين جهاز الشرطة والمواطنين فى كل المناسبات.





ونظمت مديرية أمن سوهاج، احتفالية ضمت عددا من الأشخاص ذوى الإعاقة، وكذا استضافة طلبة إحدى مدارس الأطفال ذوى الهمم بنطاق المحافظة، وتقديم التهنئة لهم بمناسبة الاحتفال بتلك المناسبة، وكذلك توزيع الهدايا العينية والعصا البيضاء عليهم. ومن جانبهم، توجه الحضور بالشكر لوزارة الداخلية، لحرصها على مشاركتهم الاحتفال بتلك المناسبة.

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