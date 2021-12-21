«التنمية المحلية» تتابع احتياجات شرم الشيخ لاستضافة القمة العالمية للمناخ

جدة - نرمين السيد - وخلال اللقاء تابع وزير التنمية المحلية مع محافظ جنوب سيناء بعض المقترحات الخاصة بالاحتياجات والمتطلبات اللازمة للمحافظة لاستضافة مدينة شرم الشيخ لمؤتمر الدول الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ عام 2022.

وأشار محمود شعراوى لحرص الحكومة لتوفير كل التجهيزات والاحتياجات المطلوبة لخروج هذا الحدث الدولى الهام بصورة تليق باسم مصر، فى ظل توجيهات القيادة السياسية فى هذا الشأن، بالنظر إلى ما يمثلة مؤتمر المناخ من أهمية لدى الدولة المصرية باعتباره أكبر وأهم مؤتمرات الأمم المتحد من عدد المشاركين ومدة الانعقاد، مشيرًا إلى متابعة رئيس الوزراء لهذا الملف مع كل الوزارات والجهات المعنية بالدولة لتوفير كل الدعم اللازم وتسخير كل الإمكانيات لتحقيق أكبر المكاسب الاقتصادية والترويج السياحى لمصر والخروج بصورة مشرفة تعكس مكانة وقيمة مصر.

واستعرض محمود شعراوى مع خالد فودة بعض المشروعات التنموية الجارية فى جنوب سيناء ومن بينها الحديقة المركزية أمام مبنى مجلس مدينة شرم الشيخ الجديد، والتى تقع على مساحة 30 فدان، إذ أشار المحافظ إلى أنها ستكون بمثابة رئة ومتنفس رئيسى لقاطنى مدينة شرم الشيخ وزائريها والمواطنين والزائرين لمجلس مدينة شرم الشيخ الجديد، لافتا إلى أن ذلك المشروع يأتى فى إطار تطوير مدينة شرم الشيخ وتحويلها لمدينة خضراء صديقة للبيئة وتنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية، وفى إطار استقبال المدينة لمؤتمر الدول الأطراف فى اتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ.

ووجه شعراوى بضرورة الإسراع فى تنفيذ كافة المشروعات التنموية الجارية المرتبطة بتحويل مدينة شرم الشيخ إلى مدينة خضراء ومستدامة وغيرها من المشروعات المرتبطة بالأنشطة السياحية بالمدينة بما يحقق أعلى عائد من النشاط السياحى واستغلال كافة المقومات الطبيعية الساحرة التى تتميز بها المدينة، كما وجه الوزير بتذليل كافة العقبات التى تواجه عملية تنفيذ المشروعات الخدمية لسرعة دخولها حيز التنفيذ وتوفير خدمات متطورة للمواطنين.

وأشار وزير التنمية المحلية إلى سعى الحكومة لتنفيذ تكليفات الرئيس السيسى برفع كفاءة وتطوير مدينة شرم الشيخ لتكون على أعلى مستوى وواجهة حضارية للمقاصد السياحية المصرية، فى إطار خطة شاملة تستهدف جذب المزيد من السياح من مختلف الوجهات للتمتع بالمزايا الطبيعية التى تجعل مصر قبلة رئيسية للسائحين.

وعرض محافظ جنوب سيناء خلال اللقاء الخطة التى تنفذها المحافظة لتحقيق أقصى استفادة من الفرص والإمكانات الواعدة التى تتمتع بها شرم الشيخ وتنفيذ عدد من مشروعات التنمية والأنشطة السياحية والاقتصادية المتنوعة الخضراء الآمنة المستدامة، وجعل شرم الشيخ مركز سياحى عالمى فريد، وموقع جغرافى وبيئى جاذب قادر على تلبية كافة متطلبات وخدمات السياحة العالمية.

كما تابع وزير التنمية المحلية مع محافظ جنوب سيناء مشروعات الطرق والمحاور الرئيسية الجارية فى المحافظة خاصة بمدينة شرم الشيخ وكذا مشروعات التجميل ورفع كفاءة ورصف الميادين والطرق الرئيسية وأعمال الإنارة بالمدينة.

وخلال اللقاء، تابع محمود شعراوى مع اللواء خالد فودة توجيهات السيد رئيس الجمهورية خلال الزيارة التى قام بها لمنطقة الرويسات فى إطار التطوير الشامل للمنطقة وتوفير كافة الخدمات الأساسية للمواطنين.

كما عرض خالد فودة جهود الأجهزة التنفيذية بجنوب سيناء فى إطار الاستعدادات التى تتم على أرض المحافظة تمهيدا لمنتدى شباب العالم الذى سيقام خلال شهر يناير القادم تحت رعاية السيد رئيس الجمهورية.

وشدد محمود شعراوى على ضرورة أن تظهر مدينة شرم الشيخ فى أبهى صورها أمام جميع الوفود الشبابية التى ستشارك من مختلف دول العالم.

وأشاد شعراوى بالجهود التى تبذلها المحافظة لتنفيذ كافة المشروعات الجارية على أرض المحافظة فى عدد من المدن والمناطق المختلفة والتى ستحقق نقلة نوعية وحضارية كبيرة لأهالى جنوب سيناء فى ظل ما تمتلكه من مقومات تاريخية وسياسية وثقافية وأثرية ودينية وعالمية.

كما تابع محمود شعراوى مع محافظ جنوب سيناء جهود تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين وذلك فى إطار قرارات وتوجيهات اللجنة العليا لإدارة أزمة الأوبئة والجوائح الصحية برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء.

وأكد وزير التنمية المحلية على أهمية تنفيذ الإجراءات الاحترازية بكل حسم واجراءات التباعد الاجتماعى وارتداء الكمامات الطبية واستمرار الحملات اليومية للتأكد من الالتزام بالإجراءات المعلنة للحفاظ على سلامة المواطنين والحد من انتشار الفيروس.

وحرص شعراوى على متابعة استعدادات محافظة جنوب سيناء لمواجهة موسم الشتاء وسقوط الأمطار الغزيرة التى تشهده المحافظة وعدد كبير من محافظات الجمهورية والاجراءات المتخذة فى هذا الشأن.

ووجه شعراوى بضرورة الاستمرار فى رفع درجة الاستعداد بالقطاعات الخدمية بالمحافظة للتعامل الفورى مع ظروف طارئة والتنسيق مع غرفة العمليات وإدارة الأزمات بوزارة التنمية المحلية فى هذا الشأن على مدار الساعة.