كان السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، والمهندس مصطفى الصياد نائب رئيس الوزراء للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة قد تلقيا تقريرا من الهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة، حول إجمالى ما تم تحصينه ضد الحمى القلاعية وحمى الوادى المتصدع بجميع محافظات الجمهورية، للحفاظ على الثروة الحيوانية من الأوبئة.
وذكر التقرير أنه تم تحصين 3 ملايين و114 ألفا و93 رأس ماشية ضد مرض الحمى القلاعية بينها، مليونا و618 ألفا و961 رأس أبقار، و847 ألفا و537 رأس جاموس، و567 ألفا و184 رأس أغنام، و80 ألفا و411 رأس ماعز حتى 19 ديسمبر الحالى.
وأضاف أنه تم أيضا تحصين 2 مليون و977 ألفا و947 رأس ماشية ضد مرض حمى الوادى المتصدع بينها مليونا و506 آلاف و845 رأس أبقار، و832 ألفا و315 رأس جاموس، و556 ألفا و756 رأس أغنام، و80 ألفا و11 رأس ماعز، و2020 رأس جمال حتى 19 ديسمبر أيضا.
وناشدت الهيئة العامة للخدمات البيطرية، المربين التجاوب مع الحملة والحرص على تحصين مواشيهم لحمايتها من الأمراض والأوبئة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الزراعة: تحصين أكثر من 6 ملايين رأس ماشية ضد الحمى القلاعية والوادى المتصدع على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.