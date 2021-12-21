جدة - نرمين السيد - قالت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، إن الوحدة المحلية لمركز ومدينة فارسكور، جاءت ضمن المراكز العشر الأوائل الحائزين على جائزة المؤسسة الحكومية المتميزة "فئة المراكز".





جاء ذلك خلال الدورة الثانية لجائزة مصر للتميز الحكومى، والتى أطلقتها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية لتطوير الأداء المؤسسى وتنمية القدرات البشرية، بجانب تعزيز الروح التنافسية ونشر ثقافة التميز، فضلا عن تلبية تطلعات المواطنين ورفع مستوى الخدمات المقدمة لهم. وأوضحت المحافظ فى بيان لها اليوم الثلاثاء، أن الوحدة المحلية لمدينة رأس البر، حصلت على المركز الثانى بجائزة المؤسسة الحكومية المتميزة "فئة المدن". كما حققت الوحدة المحلية بقرية الشعراء على المركز الثالث بذات الجائزة "فئة القرى"، بجانب تحقيق مكتب التأهيل الاجتماعى بكفر سعد على المركز الثانى، ومكتب التأهيل الاجتماعى بالزرقا على المركز الثالث بجائزة الوحدة المتميزة فى تقديم الخدمات الحكومية" فئة مكاتب التأهيل الاجتماعى".

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر محافظ دمياط: «محلية فارسكور» ضمن العشر الأوائل بجائزة مصر للتميز الحكومى على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.