أول اجتماع لهيئة الاعتماد والرقابة الصحية فى العاصمة الإدارية الجديدة (صور)

جدة - نرمين السيد - اجتمع الدكتور أشرف إسماعيل، رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، مع أعضاء مجلس إدارة الهيئة، لمناقشة الضوابط الرقابية وقواعد الرقابة فى إطار الخطة السنوية الجديدة للهيئة 2022، وذلك تماشياً مع توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى ببدء العمل والتمهيد للانتقال التجريبى وفقا لخطة زمنية محددة.





وأوضح رئيس الهيئة، أنه سيتم الانتقال تدريجيًا للحى الحكومى بداية من العام القادم ضماناً لانتظام العمل بمختلف إدارات الهيئة.

شارك بالاجتماع الدكتور إسلام أبو يوسف، نائب رئيس هيئة الاعتماد والرقابة الصحية، وكل من الدكاترة سيد العقدة، خالد عمران، أحمد صفوت، نوران الغندور، المستشار ايمن عبد الفتاح، أعضاء مجلس إدارة الهيئة، ورامى أبو الفضل المستشار القانونى للهيئة، وحسام أبو ساطى المدير التنفيذى للهيئة.

جاء الاجتماع عقب الجولة التفقدية التى قام بها الدكتور أشرف إسماعيل، رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، لمقر الهيئة الجديد بالعاصمة الإدارية، لمتابعة أعمال تجهيز مبنى الهيئة تمهيدا لانتقال العاملين خلال الفترة القادمة، وذلك برفقة أعضاء مجلس إدارة الهيئة، ومسؤولى الإدارات التى ستتولى إجراء تجارب التشغيل على أرض الواقع.



وخلال الجولة التفقدية استمع الدكتور أشرف إسماعيل، إلى شرح مفصل حول الأعمال التى تم الانتهاء من تنفيذها بمقر الهيئة من الدكتور حسام أبو ساطى، المدير التنفيذى لهيئة الاعتماد والرقابة الصحية، كما اطلع على تفاصيل تشغيل المقر الجديد وفقا للخطة الموضوعة من قبل الهيئة.

وأكد رئيس الاعتماد والرقابة الصحية، خلال جولته ضرورة الانتهاء من كافة أعمال تأثيث المبنى وضمان جاهزيته بالكامل للانتهاء من خطة تسكين العاملين مشيرا إلى أن هذا المشروع العملاق هو حلم طال انتظاره؛ لأنه ليس مجرد انتقال مكانى ولكنه نقلة نوعية فى الأداء الإدارى للدولة.

ومن جانبه، أوضح الدكتور حسام أبو ساطى، المدير التنفيذى للهيئة، أنه تم إرسال موظفى الهيئة المنتقلين للعاصمة للتدريب من خلال الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة وهيئة الرقابة الإدارية على برامج تقييم الجدارات، وبرنامج أساسيات الوظيفة العامة، والبرامج التخصصية، والحاسب الآلى وذلك بالتعاون والتنسيق التام مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية.

كما قام وفد الهيئة بمصاحبة محمود فتحى، مسؤول ملف إدارة مبانى الحى الحكومى بالعاصمة الإدارية بمجلس الوزراء، بتفقد المبنى الجديد ومراحل التجهيز والأعمال الإنشائية التى تمت به ومنافذ الدخول والخروج ومكاتب العاملين بالهيئة وفقا للمستويات الادارية المختلفة، وتقسيم الإدارات بمقر الهيئة، وما تم تنفيذه بالمبنى من بنية تحتية تكنولوجية.