مدبولى: الرئيس يولى أهمية لتوطين صناعة السيارات والصناعات المغذية لها

جدة - نرمين السيد - عقد الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، مساء أمس الإثنين، اجتماعاً مع "أنكوش أرورا"، الرئيس التنفيذى لمجموعة منصور للسيارات، والمهندس طارق عطا رئيس شركة جنرال موتورز مصر، ومحمد الغزالى حرب رئيس إدارة تطوير الأعمال بمجموعة منصور للسيارات.. بحضور الدكتور محمد معيط وزير المالية، ونيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة.





أثنى رئيس الوزراء، فى بداية الاجتماع، على نتائج لقائه مع رئيس مجلس إدارة مجموعة منصور للسيارات، ورئيس شركة "جنرال موتورز العالمية" مطلع الشهر الحالى، مؤكدًا حرصه على لقاء ممثلى الشركتين للبناء على هذا اللقاء المهم، من أجل دعم تنفيذ "استراتيجية صناعة السيارات فى مصر".

وجدد رئيس الوزراء التأكيد على الأهمية التى يوليها الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، لتوطين صناعة السيارات والصناعات المغذية لها فى مصر، لافتًا إلى أن الدولة على استعداد تام لتقديم كل سبل الدعم الممكن لبناء شراكات جادة فى هذا المجال، خصوصًا مع شركة "جنرال موتورز" التى تعد شريكاً مهماً بالنسبة لمصر.

من جانبه، استعرض "أنكوش أرورا"، الرئيس التنفيذى لمجموعة منصور للسيارات، مقترحًا حول تدشين صناعة السيارات الكهربائية فى مصر، مسلطًا الضوء على مؤشرات حجم مبيعات المركبات الكهربائية فى السوق العالمية، إذ شهد عام 2021 طرح 2.65 مليون مركبة كهربائية جديدة، بزيادة تخطت نسبة 168% مقارنة بعام 2020، وتضاعف حصة المركبات الكهربائية عالمياً لتصل إلى 14% مقارنةً بنسبة 7% عام 2020.

وأضاف أن سوق المركبات الكهربائية فى أوروبا شهد نموًا ملحوظًا نتيجة عدد من العوامل أبرزها الحوافز التى تقدمها الحكومات، وفرض قوانين للحد من الانبعاثات الضارة، والتوسع فى بدائل النقل الأخضر.

وأشار الرئيس التنفيذى لمجموعة منصور للسيارات إلى أنه من المتوقع نمو صناعة المركبات الكهربائية بمعدل سنوى يصل إلى نحو 27% بحلول عام 2030.

كما تناول بالشرح رؤية الشركة للعناصر الأساسية لإنجاح سوق المركبات الكهربائية فى مصر، مستعرضًا فى هذا الشأن أبرز الحوافز التى تم تبنيها عالمياً، ومقترحات الحوافز التى يمكن تطبيقها فى مصر.

وعقب الاجتماع، تفقد الدكتور مصطفى مدبولى نموذج سيارة ركاب صغيرة كهربائية من إنتاج شركة جنرال موتوز، حيث شرح ممثلو شركتى جنرال موتورز ومنصور للسيارات مواصفات وإمكانات السيارة، ومواصفات السيارة الأخرى الأكثر تحديثاً، والتى يعتزمون طرحها فى السوق المصرية العام المقبل.

وأثنى مدبولى على نموذج السيارة الكهربائية الجديدة، مبديًا إمكانية طرحها فى مصر عبر برامج ومبادرات مختلفة، تتضمن حوافز وإعفاءات لمن يشترون السيارات الكهربائية، دعيًا ممثلى الشركتين لإعداد دراسة وافية حول خطتهم لتصنيع السيارة الكهربائية المقترحة فى مصر، بما يدعم خطة الدولة فى تنفيذ سياسة التنقل الأخضر.