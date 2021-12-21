دوت الخليج يرصد فى بث مباشر الأعمال الجارية بقرى حياة كريمة بأسيوط (فيديو)

جدة - نرمين السيد - وتشمل الأعمال وحدات صحية وإسعاف ومدارس وتوصيل الغاز الطبيعى والصرف الصحى للمنازل وتغيير وصلات المياه، وذلك فى إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، لتوفير حياة كريمة لأهالى أسيوط، حيث تستهدف المبادرة 7 مراكز. وأعرب جوزيف إسحاق، أحد مواطنى أسيوط، عن شكره للقيادة السياسية بزعامة الرئيس عبدالفتاح السيسى على مبادرة حياة كريمة التاريخية، مؤكدًا أن المبادرة جعلت المواطنين فى حياة كريمة فعلا وفى أحسن حال.

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