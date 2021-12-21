نجاح أول قسطرة علاجية لإصلاح عيب خلقى بقلب طفلة بمجمع الاسماعيلية الطبي...

أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية عن نجاح أول قسطرة علاجية لإصلاح عيب خلقى بقلب طفلة عمرها خمس سنوات، وذلك عن طريق القسطرة العلاجية، بمجمع الإسماعيلية الطبي، التابع لهيئة الرعاية الصحية بمحافظة الإسماعيلية، وتحت مظلة منظومة التأمين الصحي الشامل الجديدة.

وبمناظرة الحالة بواسطة الدكتور عبد الرحمن عفيفى، رئيس قسم قلب الأطفال بمستشفى النصر التخصصي، ورئيس فريق مجدى يعقوب للعيوب الخلقية لقلب الأطفال، تبين أن الطفلة تعانى من عيب خلقى بالقلب منذ الولادة، نظرًا لوجود ثقب بين الأُذين الأيمن والأيسر سبب لها تضخم فى عضلة القلب.

وبعد مناظرة الحالة تقرر تركيب جهاز لغلق الثقب بين الأذينين عن طريق القسطرة، ثم خضعت الطفلة للملاحظة من قبل الفريق الطبي وتم عمل الفحوصات الطبية ، التي أكدت استقرار الحالة الصحية للطفلة.

فيما تعد هذه التقنية هى الأحدث عالميًا فى علاج مثل هذه الحالات حيث أنها جنبت الطفلة إجراء عمليه القلب المفتوح، وتتجاوز تكلفتها في القطاع الخاص 80 ألف جنيه، فيما يتحمل ذوي الطفلة أكثر من 300 جنيه فقط كنسبة مساهمة.

أجريت القسطرة للطفلة على يد فريق متميز من خبراء أطباء القلب والقسطرة، والمكون من:-

د. عبدالرحمن عفيفى_ رئيس قسم قلب الأطفال بمستشفى النصر التخصصى ورئيس فريق مجدى يعقوب للعيوب الخلقيه لقلب الأطفال.

د. محمد سليمان_ مدير وحدة قسطرة القلب بمجمع الإسماعيلية الطبى.

د. هايدى حسن_ أخصائي قلب الأطفال بمستشفى النصر التخصصى.

وبمشاركة فريق التخدير المكون من:-

د. أحمد عبد الرحمن_ استشاري التخدير بمجمع الإسماعيلية الطبي.

د. رضا أبو المجد_ استشاري التخدير بمجمع الإسماعيلية الطبي.

وبمعاونة فريق التمريض المتميز بوحدة القسطرة بمجمع الإسماعيلية الطبي والمكون من :-

أ/حنان حمودة

أ/عبد الرحمن غريب

أ/ إسلام طلعت