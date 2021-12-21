/667407/صامويل-إيتو-من-القاهرة-إلى-كيب-تاون-يأتي-بعض-أعظم-لاعبي-كرة-القدم-في-العالم

أعلن باتريس موتيبي رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، عن إقامة كأس أمم أفريقيا في موعدها، دون إلغائها أو تأجيلها.

ويرصد تحيا مصر التفاصيل:

وكتب صامويل إيتو عبر “تويتر”:”من القاهرة إلى كيب تاون، يأتي بعض أعظم لاعبي كرة القدم في العالم من إفريقيا. كأس الأمم الأفريقية هو احتفال بالفخر والأخوة الإفريقية

استقر المكتب التنفيذي للاتحاد الافريقي لكرة القدم "كاف" على إقامة كأس أمم افريقيا 2022 في موعدها بالكاميرون.

ورفض الاتحاد الأفريقي جميع الضغوطات التي تعرض لها من الاتحاد الدولي "فيفا"، حول تأجيل البطولة أو إلغائها لعدة أسباب.

أعلن كارلوس كيروش، المدير الفني لمنتخب مصر عن القائمة المبدئية للفراعنة استعدادا لكأس أمم أفريقيا بالكاميرون.

وشهدت قائمة الفراعنة عمودة محمود حسن "تريزيجية" من جديد للقائمة وذلك بعد الإصابة الطويلة التي تعرض لها في بداية هذا العالم بالرباط الصليبي.

ولم تشهد القائمة مفاجآت خاصة أنها سيتم تقليصها غلى 28 لاعبا قبل بداية البطولة من أجل السفر إلى الكاميرون لخوض بطولة كأس أمم أفريقيا.

وفيما يلي قائمة منتخب مصر المبدئية لكأس أمم أفريقيا:

محمد الشناوي، محمد فوزي، محمد صبحي، محمد أبو جبل، محمود جاد

أيمن أشرف، أحمد أبو الفتوح، أحمد حجازي، عمر كمال، عمرو السولية، مصطفى فتحي، محمد صلاح، مصطفى محمد

محمد جدي أفشة، إمام عاشور، أكرم توفيق، محمود حمدي الونش، محمد النني، عمر مرموش، عبد الله السعيد، مروان حمدي

استبعاد طارق حامد من قائمة منتخب مصر

رمضان صبحي، أحمد سيد زيزو، أحمد حسن كوكا، إبراهيم عادل، أحمد ياسر ريان، محمود علاء، أحمد ياسين، محمد هاني، أحمد رفعت

محمد عبد المنعم، محمد حمدي، نبيل عماد "دونجا"، محمود حسن "تريزيجية"، حمدي فتحي، محمد شريف، مهند لاشين، محمد فتح الله، أحمد رمضان "بيكهام"، مروان داوود.